매달? NO! 매주 수요일 ‘문화가 있는 날’

매달 마지막 수요일에만 누릴 수 있었던 ‘문화가 있는 날’이 4월부터 매주 수요일 찾아온다. 문화체육관광부는 ‘문화가 있는 날’을 기존 월 1회에서 매주 수요일로 확대 시행한다고 1일 밝혔다. 주요 문화시설 무료 입장과 가격 할인 혜택을 주 단위로 누릴 수 있게 된 셈이다.
문체부는 2014년 제도 도입 이후 영화와 공연 관람객이 꾸준히 늘어난 성과를 기반으로 이전 국민의 문화 향유 기회를 보다 보편화하겠다는 구상이다. 단순 할인을 넘어 국민이 직접 참여하는 생활밀착형 문화 생태계를 만들고 ‘K컬처 300조 시대’의 문화소비 기반을 다진다는 목표도 담겼다. 농어촌·산간 등 문화 소외 지역을 위한 맞춤형 프로그램도 연간 450여 회 집중 운영할 계획이다.
각종 혜택과 프로그램 정보는 공식 누리집(rcda.or.kr/cultureday)에서 확인할 수 있다. 1일 하루 동안은 공식 인스타그램에서 문화 활동 인증 이벤트도 열린다. 참여자 중 200명을 추첨해 커피 쿠폰을 증정하며 총상금 1200만 원 규모의 영상 공모전도 이달 14일까지 진행 중이다.
전승훈 기자 raphy@donga.com
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