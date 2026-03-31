삼성전자, 자사주 14조5800억 규모 소각 결정…“주주가치 제고”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 31일 08시 55분

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[서울=뉴시스] 서울 삼성전자 서초사옥 모습.
[서울=뉴시스] 서울 삼성전자 서초사옥 모습.
삼성전자가 지난해 취득한 약 14조5000억 원 규모의 자사주를 소각한다. 소각 예정일은 다음 달 2일이다.

삼성전자는 보통주 7335만9314주, 종류주(우선주) 1360만3461주 규모의 주식 소각을 결정했다고 31일 공시했다.

1주당 가액은 100원으로 소각 예정 금액은 총 14조5806억2618만5300원이다. 이사회 당일(30일) 종가인 보통주 주당 17만6300원, 우선주 주당 12만1100원을 기준으로 산출한 금액이다.

삼성전자는 공시를 통해 “이번 주식 소각 결정은 주주가치 제고 등의 목적으로 2025년 2월 18일 및 2025년 7월 8일 이사회 결의에 따라 취득한 자기주식에 관한 소각”이라고 설명했다.

이어 “배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의해 소각하는 것으로 주식 수만 줄고 자본금의 감소는 없다”고 덧붙였다.

#삼성전자#주식 소각#자사주
박성진 기자 psjin@donga.com
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