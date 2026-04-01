가정용 휴머노이드 로봇 ‘LG클로이드’ 공개

LG전자는 ‘LG클로이드’를 앞세운 홈 로봇 등 피지컬 AI와 핵심 기술경쟁력을 갖춘 AI 데이터센터용 냉난방공조(HVAC) 분야에서 새로운 성장 기회를 발굴하고 있다.
LG전자는 로봇을 ‘명확한 미래’로 보고 기술을 고도화하고 있다. 올해 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 선보인 LG클로이드 등 홈 로봇을 통해 가전사업에 피지컬 AI를 더할 계획이다. 이를 통해 생활가전 사업의 궁극적 목표인 ‘제로 레이버 홈(노동 없는 가정)’을 구현하는 게 LG전자의 목표다.
LG전자는 가전사업을 통해 습득한 집이라는 공간에 대한 이해에 기반해 홈 로봇 고도화를 추진 중이다. 다양하게 구축된 스마트 가전 생태계, 이 과정에서 확보한 고객 생활 데이터 등도 LG전자의 차별화된 경쟁력이다.
휴머노이드 로봇 경쟁의 승부처인 ‘액추에이터’ 시장에도 출사표를 던졌다. 액추에이터는 모터와 감속기, 제어기, 센서 등을 결합해 로봇의 움직임을 만드는 장치다. 로봇의 손가락과 팔다리에 탑재되는 일종의 ‘관절’로 로봇 산업의 핵심 부품이다. LG전자는 CES에서 로봇용 액추에이터 브랜드 ‘악시움’을 공개했다. 외부 기업 수주까지 고려해 생활가전(HS) 사업본부 산하 부품솔루션사업부에서 내년 출시를 목표로 개발 중이다.
LG전자는 HVAC에서도 미래 사업 기회를 넓히고 있다. AI용 서버 수요가 급증하며 막대한 열을 효율적으로 제어하는 고성능 냉각 시스템도 필수가 됐다. LG전자는 차세대 열관리 솔루션으로 관련 시장을 선도하겠다는 방침이다.
LG전자는 초대형 냉동기 ‘칠러’와 ‘액체냉각솔루션(CDU)’ 등 AI데이터센터 열관리 솔루션을 HVAC 사업의 신성장동력으로 육성하고 있다. 대표 제품인 칠러는 건물이나 설비의 열을 제어하기 위해 차가운 물을 공급하는 대형 냉각 설비다. 지난해 글로벌 주요 시장의 데이터센터용 칠러 수주 실적은 2024년 대비 3배 수준으로 증가했다.
LG전자는 2월 미국 라스베이거스에서 열린 북미 최대 공조전시회 ‘AHR EXPO 2026’에서 AI데이터센터용 CDU도 공개했다. LG전자의 CDU는 금속 재질의 냉각판을 AI칩에 직접 부착하고 냉각수를 냉각판으로 보내 열을 식히는 방식이다. 기존 공기냉각 방식에 비해 설치 공간이 작고 에너지 효율이 높다.
LG전자는 컴프레서와 모터를 자체 개발해 생산하고 열교환기와 인버터, 히트펌프 등 HVAC 핵심 기술의 지속적인 발전을 위해 연구개발(R&D)을 진행하는 등 핵심 부품 기술력 확보를 통해 HAVC 시장에서 입지를 공고히 하고 있다.
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