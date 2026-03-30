마이다스그룹, ‘공공AI법’ 시행 앞두고 공공기관 맞춤형 AI기반 채용 솔루션 제시

공공행정에도 AI 시대가 본격적으로 열리고 있다. 지난 1월 국회 ‘인공지능 및 데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률’(공공 AI법)이 본회의를 통과하면서 공공기관의 AI 도입이 의무화될 예정이다. 법 시행을 앞두고 AI 전환 준비가 분주해진 공공기관들의 관심이 HR 분야로도 확산되는 가운데, 공공기관 맞춤형 AI 기반 채용 솔루션을 제시하는 세미나가 진행돼 눈길을 끌었다.
마이다스그룹의 HR 솔루션 전문 기업 ‘마이다스인’이 지난 27일 서울 명동 르메르디앙 호텔에서 진행한 ‘H.Insight Day’ 세미나에는 한국전력공사, 한국환경공단, 한국가스안전공사, 한국조폐공사 등 전국 공공기관 및 대학교를 포함한 조직 인사 담당자 100여 명이 참석했다.
이날 첫 번째 세션 발표를 맡은 신대석 마이다스그룹 CTO는 “AI를 잘 사용하는 사람이 그렇지 못한 사람을 대체할 것”이라며 AI 도입이 생존의 문제임을 강조했다. 지식과 기술은 이미 AI가 사람을 앞서는 만큼, 인재 선발 기준은 협동력·전략력·메타인지 등 AI가 대체할 수 없는 역량으로 옮겨가야 한다고 덧붙였다. 신 CTO는 “일하는 방식은 AI로 계속 바뀌겠지만, 좋은 인재를 뽑아야 한다는 본질은 바뀌지 않는다”고 말하며 공공기관 채용이 나아가야 할 방향을 제시했다.
이어진 두 번째 세션에서는 이태원 마이다스그룹 에이치닷 기획자가 공공기관 채용에 특화된 AI 에이전트 기반 채용 솔루션 ‘공공 에이전트’를 소개했다. ▲지원 서류의 블라인드 검증을 자동화하는 ‘키워드 블라인드’ ▲채용 대행사와 기관 간 소통을 일원화하는 ‘PM 에이전트’ ▲공고문의 법적 문제를 사전 검토하는 ‘AI 법률 검토’ 기능이 핵심이다. 참석자들이 체험존에서 시연 영상을 통해 기능을 직접 확인하고, 에이치닷 컨설턴트와 질의응답을 이어가며 기관 특성에 맞게 적용하는 방법을 논의했다.
마지막 세션에서는 뇌신경과학 기반 인재 선발 솔루션 ‘AI역량검사(역검)’에 국가직무능력표준(NCS) 체계를 결합한 ‘NCS AI역량검사’가 소개됐다. 자기보고식 검사, 전략 게임, 영상 면접으로 구성되며, 정답이 아닌 문제 풀이 과정을 데이터로 수집해 ▲직업기초능력 ▲조직적응능력 ▲강점·약점 ▲업무특성 등을 공공기관 표준 형식으로 검증한다. AI 기술 기반의 공정한 평가, NCS 체계로 재정렬한 역량 측정 기준, AI를 활용한 면접 질문 생성 등을 주요 실용적 효과로 짚었다.
NCS AI역검은 성별·나이·학벌 같은 외적 요소가 아닌 역량 데이터로 지원자를 동일한 기준으로 평가해 평가자의 주관이나 편향이 개입할 여지를 없앤 공정한 채용도구로 관심을 끌어 왔다. 공공기관이 요구하는 블라인드 채용 원칙과도 맞닿아 있다. 신뢰도도 입증됐다. 학벌(0.01), 면접(-0.04) 등 기존 채용 도구는 실제 업무 성과와 상관관계가 낮은 반면, AI역검은 0.51의 높은 상관도를 보이며 미국 고용노동부 기준을 상회했다. 카이스트 연구진이 국제 학술지 네이처(Nature) 자매지 ‘사이언티픽 리포츠(Scientific Reports)’에 발표한 연구에서도 기존 채용 방식 중 유일하게 1년 후 실제 업무 성과를 유의미하게 예측한 것으로 나타났다.
이날 세미나에 참석한 한국보건사회연구원 인사 담당자는 “AI 시대에도 여전히 우수 인재를 확보해야 한다는 본질은 변하지 않는다는 점이 공감됐다”며 세션에 대한 만족감을 전했다. 특히 공공기관 채용에서 평가의 공정성을 담보하는 것이 늘 어려운 과제였음을 토로하면서, “NCS AI역검이 그 고민을 해소해줄 수 있기를 기대한다”며 적극적인 도입 의사를 밝혔다.
송병규 마이다스인 공공사업 책임은 “공공기관의 AI 업무 전환이 본격화되는 만큼, 채용에서도 AI 활용은 피할 수 없는 흐름이 될 것”이라며 “도구가 변하더라도 우수한 역량을 갖춘 인재를 선발해야 한다는 본질은 변하지 않는다”고 강조했다. 이어 “NCS AI역검과 공공 에이전트는 채용 업무의 효율성은 물론, 조직에 적합한 인재를 정확하고 공정하게 선발을 지원해 공공기관이 AX 시대 채용 혁신을 실현하는 데 기여할 것”이라고 덧붙였다.
한편 마이다스그룹은 마이다스아이티, 마이다스인, 자인연구소 등을 보유한 소프트웨어 그룹으로, 현재 2,100여 개 기업·기관에 AI역량검사, 채용솔루션(ATS), 인사평가 등 HR 솔루션을 제공하고 있다.
댓글 0