‘남유럽 중심’ 스페인서 K-푸드 영향력 확산… 바르셀로나 국제식품박람회 성료

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바르셀로나 국제식품박람회 한국관 상담모습. 한국농수산식품유통공사(aT) 제공
바르셀로나 국제식품박람회 한국관 상담모습. 한국농수산식품유통공사(aT) 제공
농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 남유럽 시장의 중심인 스페인 공략에 나섰다.

aT는 23일부터 26일까지 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘2026 바르셀로나 국제식품박람회(Alimentaria 2026)’에 참가해 총 204건, 1802만 달러 규모의 수출 상담 성과를 기록했다고 27일 밝혔다.

올해로 50주년을 맞이한 바르셀로나 국제식품박람회는 격년으로 개최되는 남유럽 최대 규모의 식품박람회다. 2024년 기준 약 70여개 국가에서 3000개가 넘는 기업과 11만 명 이상의 방문객이 찾았다. 특히 방문객의 약 25%가 해외 바이어로 구성돼 유럽을 비롯해 중남미 등 스페인어권 시장 진출을 위한 주요 교두보로 평가받는다.

이번 박람회에서 농식품부와 aT는 우수 K-푸드 수출업체 10개사와 함께 한국관을 구성했다. ▲김치, 고추장 등 발효식품 ▲핫도그, 닭가슴살 등 냉동 간편식 ▲두부면, 단백질 스낵 등이 시식과 상담을 통해 참관객들의 관심을 끌었다.

또한 한국관에서는 한국 식재료와 현지 요리를 접목한 메뉴로 쿠킹쇼를 진행했다. 김치 소스를 곁들인 또르띠야(Tortilla, 스페인식 오믈렛), 유자로 맛을 낸 크레마 까딸라나(Crema catalana, 까딸루냐식 푸딩) 등을 선보였다.

한국관에 대한 인기는 성과로도 이어졌다. 수출 상담 성과는 2년 전 1570만달러 상담액 대비 15% 증가한 1802만달러를 기록했다.

전기찬 aT 수출식품이사는 “유럽에서는 가정간편식과 건강을 고려한 식품 소비가 계속 확대되고 있다”며 “앞으로도 유럽 시장의 식품 소비 트렌드를 반영해 K-푸드 수출 확대를 위한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편 지난달 말 기준 한국식품의 대(對) 스페인 수출액은 712만 달러로, 전년 대비 6.6% 증가했다.

윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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