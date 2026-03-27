2026여수세계섬박람회, 롯데몰 여수점에 홍보관 개관

2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 조직위)가 롯데몰 여수점에 섬박람회 홍보관을 개관하고 본격적인 사전 홍보에 나선다고 밝혔다.
지난 26일 진행된 개관식에는 박수관 조직위원장을 비롯해 정현구 여수시장 권한대행, 박영채 전라남도 해양수산국장, 김종기 사무총장 등 50여 명이 참석해 개관을 축하하고 박람회 성공 개최를 다짐했다.
홍보관은 오는 9월 5일 개막하는 여수세계섬박람회를 앞두고 일반 시민에게 섬의 가치와 박람회 개최 취지를 소개하고 박람회 주요 콘텐츠를 미리 경험할 수 있도록 마련됐다. 방문객은 ▲박람회 홍보영상 관람(미디어존) ▲마스코트‘다섬이’와‘폴리’를 활용한 포토부스 촬영(체험존) ▲방명록 작성(체험존) 등 다양한 프로그램을 무료로 즐길 수 있다. 홍보관은 오는 10월까지 매일 오전 10시부터 오후 9시까지 운영된다.
박수관 조직위 공동위원장은 “롯데몰이라는 시민들의 일상 공간에 섬박람회 홍보관을 열 수 있게 도와준 관계자분들께 감사드린다”며 “많은 시민과 관광객들이 홍보관을 찾아 섬박람회의 매력을 미리 느껴보시길 바란다”고 말했다.
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