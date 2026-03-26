농심, 아시아 50 베스트 레스토랑 행사 공식 파트너 참여… ‘신라면상’ 시상

농심은 ‘아시아 50 베스트 레스토랑(이하 A50B)’ 행사에 공식 파트너로 참여해 특별상을 시상하고 신라면 브랜드를 홍보했다고 26일 밝혔다. 글로벌 미식행사와의 파트너십을 통해 브랜드 입지를 강화하는 전략으로 풀이된다.
A50B는 셰프, 평론가 등 전문가 300여 명의 투표를 통해 아시아 지역 상위 레스토랑 50곳을 선정하는 미식 행사다. 올해 행사는 지난 23일부터 25일까지 홍콩에서 개최됐다. 농심은 2024년부터 3년 연속 행사에 참여한 바 있다.
농심은 25일 저녁 진행된 시상식에서 특별상인 ‘Best restaurant in Korea sponsored by Nongshim Shinramyun’을 강민구 셰프의 ‘밍글스’에 시상했다. 밍글스는 이번 아시아 50 베스트 레스토랑에서 전체 4위에 오르며 한국 레스토랑 중 가장 높은 순위를 기록했다.
농심은 또 현장에 신라면 부스를 마련하고 ‘신라면’, ‘신라면 툼바’ 등 시식 행사와 럭키드로우 이벤트도 진행했다.
아시아 최고 셰프와 협업하는 ‘시그니처 세션’에서는 홍콩 미슐랭 1스타 레스토랑인 ‘네이버후드’의 셰프 데이비드 라이와 흑백요리사에 출연했던 강병욱 셰프와 손잡고 신라면을 활용한 특별한 메뉴를 제공했다. 데이비드 라이 셰프는 신라면에 토마토와 소고기 육수를 더해 특별한 홍콩 스트리트 푸드 스타일의 신라면 메뉴를 선보여 현지 미식가들의 호응을 얻은 것으로 전해졌다.
농심 관계자는 “3년 연속 아시아 최고 미식 행사에 참여해 신라면의 프리미엄 가치를 알리고 있다”며 “앞으로도 글로벌 미식 업계와의 지속적인 교류를 통해 전 세계 소비자들에게 신라면의 다채로운 매력과 우수성을 전할 것”이라고 말했다.
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