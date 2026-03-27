32년 건설명가 진아건설의 충청권 첫 분양, ‘공주월송 진아레히’

공주-세종 함께 누리는 첫자리 ‘공주월송 진아레히’ 4월 분양 예정
광주 광역시를 기반으로 하고 있는 32년 건설명가 진아건설의 프리미엄 아파트 브랜드 ‘진아레히’가 4월 ‘공주월송 진아레히’로 충청권 첫 분양을 준비하고 있다.
진아건설㈜와 자주사인 ㈜리채, 아이리스건설㈜)가 시공을 맡은 ‘공주월송 진아레히’는 공주 금흥2지구 A1블럭(금흥동 일원)에 위치하며 다양한 단지 특화시설과 희소성 높은 중대형 대단지로 공급돼 공주시의 새로운 랜드마크로 자리 잡을 전망이다.
‘공주월송 진아레히’는 공주-세종 광역 BRT(예정)와 인접하며 세종-서울(포천) 고속도로(예정)의 서세종IC를 약5분대로 차량이용이 가능하여 광역 교통망의 최대 수혜지역으로 손꼽힌다.
금흥2지구에 위치하면서 인근에 월송 지구 중심상권뿐만 아니라 신관동, 중심상권과 차량으로 5분거리에 위치에 있고, 법원, 검찰청, 경희한방병원, 마트 등 관공서 및 편의 시설이 인접하여 풍부한 생활 인프라를 갖추고 있는 것이 특징이다.
‘공주월송 진아레히’는 공주 최고급 아파트로 최대 주차대수 세대당 1.57대를 확보하여 광폭 주차장을 설치할 예정이며, 811세대 대단지에서 누리는 사우나, 골프 연습장, 게스트룸 등 차별화된 고급 단지 특화를 갖추고 있다.
단지내 조경은 삼성물산 리조트부문 그린스페이스솔루션(GSS)팀에서 맡을 예정으로 조경 전문 브랜드인 에버스케이프(Everscape)가 적용된다. 에버스케이프는 에버랜드, 캐리비안베이등의 조경을 담당한 국내 최고 수준의 조경팀으로 공주월송 진아레히의 명품 조경 환경이 기대된다.
또한 단지내 국공립 어린이집, 다함께 돌봄센터, 도서관 등 자녀를 위한 안심교육에도 강점을 가지고 있다.
분양 관계자는 “공주월송 진아레히는 공주와 세종을 모두 누릴 수 있는 프리미엄 단지로서, 최적의 입지와 혁신적인 설계를 통해 공주시의 새로운 주거 문화를 제시할 것”이라고 말했다.
‘공주월송 진아레히‘는 전용 84㎡ A/B, 104㎡, 116㎡, 132㎡ 총 811세대로 구성되어 있으며, 현재 공식홈페이지 관심고객 이벤트를 통해서 공주페이, 다이소 상품권 증정 등 다양한 오픈 홍보 이벤트를 진행중에 있다.
주택전시관은 공주시 금흥동에 위치하며, 4월에 오픈할 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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