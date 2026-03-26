삼성-SK-LG도 車 5-10부제… 실내 냉난방 제한-소등도

[카타르 LNG 불가항력 선언]
국내 주요 기업들이 정부의 에너지 절감 정책에 잇따라 동참하고 있다.
삼성은 삼성전자, 삼성SDI, 삼성생명 등 전체 관계사의 국내 모든 사업장에서 26일부터 차량 10부제를 시행한다고 25일 밝혔다. 삼성은 친환경 차량 이용자, 임산부 등 교통 약자를 제외한 나머지 임직원의 차량 10부제 동참을 독려할 계획이다. 이와 함께 △야외 조경 등 비업무 공간 조명 50% 소등 △퇴근 시 PC 전원 차단 등의 대책도 내놨다.
SK는 국내 전체 사업장에 차량 5부제를 도입한다. 실내 냉방 온도 26도 이상, 난방 온도 18도 이하로 유지하고, 점심시간과 퇴근 후 전체 소등에 나선다. 3, 4층 이하 저층 엘리베이터 이용도 제한한다. LG는 27일부터 차량 10부제를 시행하며 향후 유가가 더 오르면 확대 시행하겠다고 밝혔다.
한화는 차량 10부제 시행과 함께 야간 외관 조명을 최소화하고 복도, 로비 등의 조명 밝기를 줄이기로 했다. 롯데와 GS, CJ 역시 정부 시책 종료 시점까지 차량 5부제에 동참하기로 했다.
현대자동차그룹과 포스코도 본사에서 시행해 온 차량 5부제를 강화하는 한편, 추가적인 에너지 절감 방안을 수립 중인 것으로 전해졌다.
경제단체도 정부의 에너지 절감 정책에 보조를 맞추고 있다. 대한상의는 전국 74개 지역상의에 차량 5부제 등에 동참해달라는 공문을 발송했고, 한국경제인협회는 임직원들에게 대중교통 이용을 권장하며 건물 소등 시간을 앞당길 계획이다.
박종민 기자 blick@donga.com
이소정 기자 sojee@donga.com
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