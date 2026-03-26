기아 전기 SUV ‘EV9 GT’… 獨 매체 평가서 볼보 제쳐

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기아의 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘EV9 GT’(사진)가 독일 자동차 전문 평가 매체 ‘아우토빌트’ 전기차 비교 평가에서 볼보의 EX90을 제쳤다.

25일 기아에 따르면 이번 평가는 두 차량의 파워트레인(모터)과 차체 공간 활용성, 경제성, 편의성 등 7개 항목을 대상으로 진행됐다. EV9 GT는 총점 583점을 기록해 볼보 EX90(565점)을 18점 차로 따돌렸다. 특히 508마력의 출력과 800V 고전압 시스템을 기반으로 한 초급속 충전 기술로 우위를 점했다.

아우토빌트는 EV9 GT의 공간 활용성에 주목하며 “2393L에 달하는 최대 적재 공간과 실용적인 프렁크 구성이 볼보보다 앞선다”고 평가했다.

#기아#EV9 GT#전기 SUV#아우토빌트#볼보 EX90#파워트레인
변종국 기자 bjk@donga.com
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