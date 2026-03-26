더채플앳대치, 예술과 결혼식이 만나는 ‘아트 큐레이션 프로젝트’ 선보여

유모멘트가 운영하는 더채플앳대치가 결혼식 공간에 예술을 접목한 아트 큐레이션 프로젝트를 선보인다고 밝혔다. 단순한 예식장을 넘어, 감성과 문화가 공존하는 복합 공간으로의 변화를 시도하는 행보다.
이번 프로젝트는 SNJ 아트앤매니지먼트와의 협업으로 기획됐으며, ‘ART BLOSSOM IN THE CHAPEL’을 주제로 오는 5월 27일까지 진행된다. 참여 작가는 표인부, 윤형선, 고은주, 신혜경, 정찬부, 박예지, 예진, 박재연, 준gk 등 총 12명으로, 약 20여 점의 작품이 더채플앳대치 내부 곳곳에 배치됐다. 각 작품은 웨딩홀의 분위기와 동선에 맞춰 조화롭게 구성돼, 자연스럽게 예술을 경험할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
공간별로도 서로 다른 예술적 분위기를 연출했다. 지하1층의 예약실 및 이동 동선에는 표인부, 고은주, 신혜경, 박예지, 예진 작가의 작품이 전시돼 시작의 설렘을 시각적으로 표현하며, 1층 웰컴 리셉션 공간에서는 윤형선 작가의 작품 ‘Dance of Flowers’를 통해 부드럽고 생동감 있는 감성을 전달한다. 2층 연회장에는 박재연 작가의 금속 조각 ‘Bloom’과 준gk 작가의 유리 소재 작품이 전시됐다.
유모멘트 관계자는 “기존 웨딩홀이 의례 중심의 공간에 머물렀다면, 더채플앳대치는 예술과 결합된 새로운 개념의 공간으로 확장하고자 했다”며 “빛, 동선, 분위기를 고려한 큐레이션을 통해 결혼식 이상의 감동을 전달하는 것이 목표”라고 설명했다. 이어 “앞으로도 웨딩 브랜드의 헤리티지를 기반으로 예술 콘텐츠를 지속적으로 확장해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.
한편 유모멘트는 더채플을 비롯해 아펠가모, 루벨 등의 브랜드를 운영하며 10년 이상의 업력과 약 4만5000 건 이상의 웨딩 진행 경험을 보유한 프리미엄 웨딩 전문 기업이다.
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