20대 전용 멤버십 ‘더 트웬티’ 론칭

  • 동아일보

글자크기 설정

삼성카드

삼성카드 20대 전용 멤버십 ‘더 트웬티(THE TWENTY)’ 론칭. 삼성카드 제공
삼성카드 20대 전용 멤버십 ‘더 트웬티(THE TWENTY)’ 론칭. 삼성카드 제공
삼성카드는 20대 전용 무료 멤버십 ‘더 트웬티’를 선보였다고 밝혔다. 더 트웬티 멤버십은 삼성카드 20대 고객의 카드 이용 행태와 소비 패턴 등 빅데이터를 분석해 설계했다. 삼성카드 개인신용카드 회원 중 20대(만 20세부터 29세 이하)만 가입할 수 있다. 한 번 가입하면 20대 기간 무료로 혜택을 이용할 수 있다.

멤버십은 모니모 앱과 삼성카드 앱에서 가입할 수 있다. 멤버십 혜택은 회원 전용 페이지인 ‘더 트웬티 라운지’에서 신청할 수 있다.

더 트웬티 멤버십은 20대 고객이 선호하는 카드인 △삼성카드 탭탭오 △모니모카드 △삼성 아이디 심플 카드 3종 중 하나에 대해 연회비 100%를 매년 포인트로 돌려주거나 면제해 준다. 연회비 혜택은 20대 기간 내내 적용된다.

멤버십 전용 할인도 제공한다. 20대가 선호하는 브랜드와 자주 이용하는 생활 영역에서 매달 할인이 제공된다. 원하는 혜택을 링크하고 이용하면 혜택을 받을 수 있다.

오프라인에서 컨택리스 방식으로 결제하면 ‘더 트웬티 라운지’에서 포인트 뽑기에 참여할 수 있다. 포인트 뽑기는 결제 건당 1회 제공된다. 100% 당첨 방식으로 월 최대 2만 원 한도 내에서 포인트를 받을 수 있다.

삼성카드는 멤버십 전용 기프트 혜택도 마련했다. 매월 다양한 경품을 추첨을 통해 제공하는 ‘럭키드로우’ 이벤트를 진행한다. 신규 가입 회원에게는 카카오톡 이모티콘 플러스 정기 결제 시 1개월 무료 혜택을 제공한다. 더 트웬티 멤버십에 대한 자세한 정보는 모니모와 삼성카드 앱에서 확인할 수 있다.

삼성카드 관계자는 “앞으로도 더 트웬티 멤버십에 탑재될 혜택을 지속해서 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

#money&life#기업#삼성카드#더 트웬티#모니모 앱
전주영 기자 aimhigh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스