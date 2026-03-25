가벼워진 봄 날씨에 ‘딱’, 더 가벼워진 가격으로 만나보세요

[DA 스페셜] 금강제화
겨울의 무게는 덜고 봄의 가벼움을 더하다.
금강제화가 ‘모던 클래식’ 트렌드를 반영한 슈즈 컬렉션으로 봄 스타일의 방향을 제안하며 봄 시즌을 맞아 전국 매장에서 대규모 세일을 실시한다.
금강제화와 랜드로바 매장에서 동시 진행되는 이번 프로모션에서는 다양한 남녀 구두와 캐주얼 슈즈를 20% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.
이번 시즌은 모던 클래식을 핵심 키워드로 화려함보다는 절제된 디자인과 소재 중심의 슈즈가 주목받고 있는 만큼 트렌드를 반영한 다양한 제품군을 선보인다. 메리제인 플랫과 로퍼, 컴포트 스니커즈 등 데일리 아이템을 중심으로 봄 스타일의 완성도를 높일 수 있는 라인업을 갖췄다.
데일리 일상에 가벼움을 더한 ‘리갈 스니커즈’
가벼워지는 계절, 편안함과 실용성을 갖춘 리갈 데일리 스니커즈다. 일상과 출퇴근은 물론 가벼운 외출까지 활용 가능한 아이템이다. 부드러운 슈렁큰 소재가 발을 편안하게 감싸며 밴드 슈레이스로 간편한 탈착이 가능하다. 또한 스펀지 메시와 ‘흡한속건’ 기능의 안감과 쿠션감 있는 인솔, 논슬립 아웃솔을 적용해 쾌적하고 안정적인 착용감을 제공한다.
편안함에 스타일을 더한 랜드로바 여성 ‘청키 니트 스니커즈’
가벼운 착화감과 안정적인 아웃솔 구조로 장시간 착용에도 부담이 적은 여성 스니커즈다. 한결 가벼워진 봄 시즌에 어울리는 디자인으로 유연한 소재와 쿠셔닝이 발의 움직임을 자연스럽게 따라가 편안한 착용감을 제공한다.
니트 소재를 적용해 탈착이 간편하며 다양한 가죽을 조화롭게 매치해 편안함에 스타일을 더한 스니커즈로 완성됐다. 고품질 소재와 견고한 마감으로 내구성을 높였으며 사계절 내내 활용 가능한 실용적인 아이템이다.
금강·랜드로바 봄 시즌 ‘정기 SALE’ 실시
금강제화가 오는 27일부터 4월 5일까지 10일간 전국 200여 개 매장에서 봄 시즌 정기 세일을 진행한다. 이번 세일은 금강제화 및 랜드로바 단독점과 백화점에서 동시 진행되며 토털 패션 명가 금강제화에서 남녀 구두와 캐주얼 슈즈를 비롯해 의류와 잡화 등 다양한 제품을 할인된 가격에 만나볼 수 있는 기회다.
금강제화 관계자는 “이번 봄 시즌 세일을 통해 모던 클래식 트렌드를 반영한 슈즈와 편안한 착화감을 갖춘 다양한 제품을 선보인다”며 “새로운 계절에 어울리는 스타일을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 기회가 될 것”이라고 전했다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
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