유비온의 AI학습경험 플랫폼 ‘코스모스LXP’, 주요 국·공립대 잇따라 도입

AI 교육 기업 유비온은 자사의 AI 기반 학습경험 플랫폼(LXP) ‘코스모스LXP’가 강원대학교, 전북대학교, 서울시립대학교 등 주요 국공립대학에 잇따라 도입되고 있다고 23일 밝혔다.
유비온에 따르면 코스모스LXP는 현재 5개 대학이 2026학년도 1학기부터 서비스를 운영 중이다. 플랫폼 대상 사용자는 학생·교원·교직원 포함 약 11만 명에 달한다.
국내 대부분의 대학은 이미 LMS(학습관리시스템)를 운영하고 있다. 새로운 학습 플랫폼 도입은 단순 기능 추가가 아닌 AI 시대를 대응하기 위해 기존 교육 시스템의 전면 전환에 해당된다. 5개 대학이 전환을 결정한 것은 고등교육 시장이 LMS 중심에서 AI 기반 LXP 중심 구조로 이동하고 있음을 보여주는 사례라는 것이 회사측의 설명이다.
코스모스LXP는 기존 LMS를 기반으로 AI 교수·학습 지원 기능과 데이터 기반 교육 분석 기능을 결합한 학습경험 플랫폼이다. 교수자는 AI 퀴즈 문항 자동 생성, 과제 자동 평가 기능을 통해 수업 준비와 평가 업무를 효율화할 수 있다. 학습자는 수업 자료 기반 AI 튜터로 개별 학습 지원을 받으며, 학습 분석 대시보드를 통한 데이터 기반 수업 운영도 가능하다.
유비온은 학습 데이터와 AI 기능을 바탕으로 대학 교육 환경을 AI 기반 교육(AIED) 체계로 확장하기 위한 연구와 플랫폼 고도화를 병행하고 있다. 코스모스LXP는 학습관리 도구를 넘어 학습 데이터 분석과 AI 교수·학습 지원을 결합한 차세대 교육 플랫폼으로 진화하고 있다.
대학별 활용 목적도 다양하다. 서울시립대학교는 AI 기반 교수·학습 환경 전환을 위해 도입하여 수업 운영 전반에 AI 기능을 적용하고 있다. 전북대학교는 외국인 유학생 확대 전략에 맞춰 다국어 번역, AI 자막 생성, 실시간 통역 기능을 활용한 글로벌 학습 환경을 구축했다. 강원대학교는 글로컬대학30 연합형 모델로 강릉원주대학교와의 통합 과정에서 두 대학의 교육 시스템을 하나의 플랫폼으로 연결하는 데 코스모스LXP를 적용했다.
유비온 오병주 부사장은 “학령인구 감소와 대학 통폐합, 외국인 유학생 유치 경쟁 등 고등교육 환경이 빠르게 변화하면서 대학 교육 플랫폼의 역할이 근본적으로 달라지고 있다”며 “코스모스LXP를 통해 AI 기반 교수·학습 환경을 확산하고 대학 교육의 디지털 전환을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.
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