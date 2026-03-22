LG디스플레이, 세계 최초 1~120Hz 패널 양산 성공

LG디스플레이가 노트북 화면 변화에 따라 새로고침 빈도를 유연하게 조절해 전력을 효율적으로 관리할 수 있는 패널을 개발, 양산에 성공했다. 이를 활용하면 배터리 사용량을 기존 대비 48% 이상 늘리는 등 배터리 효율을 획기적으로 개선할 수 있다.
22일 LG디스플레이는 옥사이드 1Hz 기술이 적용된 노트북용 액정표시장치(LCD) 패널을 세계 최초로 양산한다고 밝혔다. 옥사이드 1Hz 패널은 사용자의 노트북 사용 환경을 지능적으로 판단해 1Hz에서 최대 120Hz로 주사율을 자동 변환한다.
주사율은 1초 동안 한 화면이 새로 그려지는 횟수를 의미한다. 주사율이 높을수록 깜박거림이 줄어들면서 부드럽고 선명하게 표시되는 것이 장점이다. 반면 정지 화면에서 높은 주사율을 유지하면 같은 화면을 지속적으로 만들어야 하기 때문에 회로 구동에 따른 전력이 계속 낭비되는 단점도 있다.
LG디스플레이의 옥사이드 1Hz 패널은 주사율을 유연하게 조절해 배터리 효율을 극대화한다. 가령 메일·이북(e-book)·논문 확인 등 정적인 작업을 위해 화면이 정지되면 1Hz의 최저 주사율 모드로 작동한다. 사용자가 마우스를 움직이거나 OTT·영화·스포츠 경기 등 동영상, 또는 화면 변화가 많은 게임을 시작하면 최대 120Hz 고주사율 모드로 자동 변환한다.
LG디스플레이 관계자는 “옥사이드 1Hz 기술을 적용한 유기발광다이오드(OLED) 패널도 내년에 양산하는 것을 목표로 하고 있다”고 했다.
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