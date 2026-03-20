카카오뱅크, ‘앱 먹통’ 복구하다 또 오류…“원인 뒤늦게 파악”

인터넷전문은행 카카오뱅크가 지난 17일 발생한 모바일 앱의 접속 오류를 복구하는 과정에서 또 다시 접속이 안되는 오류가 발생했던 것으로 파악됐다.
20일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 이양수 의원이 카카오뱅크에서 제출받은 자료에 따르면 카카오뱅크 앱은 지난 17일 오후 3시29분께 약 26분간 접속이 막혔고, 오후 5시30분부터 8분간 2차 장애가 발생했다.
카카오뱅크는 첫 오류가 발생한 지 3분 만에 상황을 인지하고 오류 원인 파악에 나섰다. 이 때에는 정기 업데이트 프로그램에서 오류가 생긴 것으로 보고 곧바로 업데이트 취소 조치를 실시했다. 이후 오류 발생 26분 뒤인 오후 3시55분부터 앱 접속이 가능해졌고, 언론 등에도 “내부 시스템 변경 과정에서 프로그램 충돌이 발생했다”고 설명했다.
하지만 정밀 조사 결과 실제 오류 원인은 앱 성능을 모니터링하는 시스템의 강도를 높이는 설정 변경이 서버에 부하를 일으킨 것으로 파악됐다. 이로 인해 카카오뱅크가 오후 5시30분께 원인을 제대로 파악하고, 원래대로 설정을 되돌리는 과정에서 8분간 2차 접속 장애가 재발했다. 원인을 잘못 파악한 탓에 2시간이 지나서야 문제 해결에 나섰는데 또 다시 오류가 난 것이다.
카카오뱅크는 의원실 제출 자료를 통해 “정밀조사 결과 내부 모니터링 시스템의 설정 변경이 직접 원인이었음을 확인했다”며 “설정을 원상 복구하는 과정에서 2차 접속 지연이 발생했다”고 밝혔다.
그러면서 “시스템을 불안정하게 만든 모니터링 설정은 원상 복구돼 서비스가 정상 운영되고 있다”며 “설정 변경이 왜 서비스 지연을 유발했는지 해당 모니터링 솔루션 제조사와 기술적인 원인을 분석할 예정”이라고 덧붙였다.
이번 장애로 오지급·착오송금·이중결제 등 직접적인 금융 피해는 없었으나, 공모주 청약 불가 등 관련 민원이 총 184건 접수된 것으로 나타났다. 카카오뱅크는 구체적인 보상 계획을 검토 중이다.
이양수 의원은 “2600만명 이상이 사용하는 카카오뱅크에서 장애 원인 파악조차 제대로 못 했다는 것은 소비자에게 매우 큰 불안감을 줄 수 있다”며 “전반적인 시스템과 조직을 재점검하고 금융당국은 이를 철저히 검증해야 할 것”이라고 말했다.
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