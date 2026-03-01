보스턴다이내믹스 가치 30조… 현대차 인수 5년만에 23배↑

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 20일 00시 30분

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현대글로비스, 작년 891억 추가 출자
‘아틀라스 효과’ 반영땐 가치 더 뛸듯

4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전에서 현대자동차그룹 계열사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 전시되어 있다. 2026.03.04 뉴시스
4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전에서 현대자동차그룹 계열사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 전시되어 있다. 2026.03.04 뉴시스
‘아틀라스’로 주목받는 현대자동차그룹의 로봇 계열사 보스턴다이내믹스의 기업 가치가 30조 원가량이라는 분석이 나왔다. 또 다른 계열사 현대글로비스가 추가 출자한 금액 등을 통해 환산한 수치가 나오면서다.

현대글로비스가 18일 낸 지난해 말 기준 사업보고서에 따르면 이 회사는 지난해 보스턴다이내믹스에 891억2615만 원을 더 출자했다. 지분은 10.95%에서 11.25%로 올랐다.

이 같은 수치를 기반으로 환산해 보면 보스턴다이내믹스의 기업 가치는 30조 원 수준이다. 앞서 현대차그룹이 인수를 마무리한 시점인 2021년 6월의 기업 가치인 11억 달러(약 1조2482억 원) 대비 23배가량 높아졌다.

다만 이 금액은 올 1월 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 휴머노이드 로봇 아틀라스가 기술력을 인정받기 전이라, 실제 상장 시 가치는 30조 원보다 더 높을 것으로 보인다. CES 2026 직후 KB증권과 한화투자증권은 보스턴다이내믹스가 각각 128조 원, 146조 원 규모의 회사가 될 것으로 전망했다.

상장은 내년 초가 유력하다. 올 상반기(1∼6월) 나스닥 상장을 위한 예비심사 청구, 주관사 선정에 나설 가능성이 거론된다.

#현대자동차그룹#아틀라스#보스턴다이내믹스#현대글로비스
최원영 기자 o0@donga.com
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