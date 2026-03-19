에이블리 4910, TNGT·혼다모터사이클 어패럴 등 입점…브랜드 라인업 넓힌다

스타일 커머스 에이블리가 운영하는 남성 패션 플랫폼 4910(사구일공)이 브랜드 중심의 플랫폼 개편과 함께 입점 브랜드 확대에 나섰다.
4910은 최근 ‘TNGT’, ‘맥포스’, ‘혼다모터사이클 어패럴’ 등 국내외 유명 브랜드가 입점했다고 19일 밝혔다.
이달 초 4910은 입점 브랜드의 정체성을 효과적으로 전달할 수 있도록 앱(애플리케이션) 전면에 감각적인 스타일 콘텐츠를 배치하는 등 쇼핑 환경을 전면 개편했다.
신규 파트너사 확보에도 공을 들이고 있다. ▲TNGT ▲골스튜디오 ▲이스트쿤스트 ▲허그본 ▲DWSE ▲컬럼비아 ▲혼다모터사이클 어패럴 ▲트레통 ▲밀리토라 등이 입점을 마쳤으며, 이달 내 데일리 의류 브랜드 ‘리우아’도 추가로 선보일 예정이다.
신규 입점 브랜드에 대한 관심도도 높은 것으로 나타났다. 4910 검색 데이터 분석 결과, ‘TNGT’ 검색량은 입점 기념 단독전 기간(2월 23일~3월 1일) 기준 직전 동기 대비 350% 증가했다. 큰 폭으로 증가했다. ‘맥포스’도 입점 행사 기간(3월 9일~16일) 동안 검색량이 436% 급증했다.
4910 관계자는 “플랫폼 개편 이후 인지도 높은 브랜드의 입점 행렬이 이어지며 브랜드 라인업의 양적, 질적 성장이 지속되고 있다”며 “4910을 선택한 파트너사가 고객 접점을 넓히고 실질적인 매출 성과까지 달성할 수 있도록 향후 다양한 협업 활동을 강화할 계획”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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