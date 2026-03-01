생각만으로 기계 조종… ‘뇌-컴퓨터 연결’ 국가사업 닻 올려

정부 “세상 바꿀 BCI기술 선제투자”
정부가 뇌와 기계를 직접 잇는 ‘뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)’ 국가 연구개발(R&D) 프로젝트의 닻을 올렸다. 일론 머스크의 ‘뉴럴링크’가 임상시험을 주도하고 중국이 상용화에 속도를 내는 가운데 선제 투자로 기술 패권의 주도권을 잡겠다는 포석이다.
7대 임무 R&D 전략 내년 본격가동
과학기술정보통신부는 18일 제44차 생명공학종합정책심의회를 열고 관계 부처 합동 ‘뇌 미래산업 국가 R&D 전략’을 내놓았다. 2030년까지 글로벌 뇌 산업 선도국으로 도약한다는 목표 아래 7대 임무 중심의 BCI 프로젝트를 2027년부터 본격 가동한다.
7대 임무는 사지마비 환자가 생각만으로 기계를 조종하는 기술을 비롯해 치매·파킨슨병 치료용 뇌 심부 자극 임플란트, 손상된 시신경을 되살리는 감각 복원 임플란트를 아우른다. 웨어러블 로봇 및 인공 신체, 초실감 엔터테인먼트 디바이스, 뇌파 기반 국방·안보 시스템도 포함됐다.
뇌 신경계 파이프라인(신약 후보 물질) 확보에도 나선다. 뇌질환 신약은 다른 질환보다 개발 성공률이 낮은 만큼 약물 통로를 여는 혈액뇌장벽(BBB) 투과 기술, 뇌신경계 역노화, 뇌 오가노이드(실험실에서 만든 미니 뇌) 등 범용 플랫폼 기술에 투자를 집중한다.
또 대구, 대전-오송, 서울 홍릉을 뇌 산업 클러스터로 연결해 사업화 거점으로 삼는다. 한국뇌연구원(대구), KAIST·한국생명공학연구원(대전-오송), 한국과학기술연구원(홍릉) 등이 각 거점을 이끈다. 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “앞으로는 인공지능(AI)을 키보드나 스마트폰이 아니라 뇌와 직접 연결해 사용하는 시대가 열릴 것”이라며 “10∼20년 뒤 세상을 바꿀 BCI 기술에 선제 투자해 미래 기술 경쟁의 주도권을 잡겠다”고 강조했다.
김재형 기자 monami@donga.com
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