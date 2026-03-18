코스피 4%대 상승…‘매수’ 사이드카 발동

18일 코스피가 4% 넘게 오르면서 매수 사이드카(프로그램 매수 호가 일시 효력 정지)가 발동됐다. 이달 10일 매수 사이드카가 발동한 지 8일(6거래일) 만이다. 매수 사이드카는 이재명 대통령이 주식시장의 근본적 체질 개선 방안을 논의하기 위한 ‘자본시장 안정과 정상화 간담회’를 진행하는 도중에 발동됐다.
한국거래소는 18일 오후 2시 34분 매수 사이드카를 발동했다고 밝혔다. 올해 9번째 사이드카(매도 사이드카 5회, 매수 사이드카 4회)를 발동한 것이다. 매수 사이드카 발동에 따라 시장의 프로그램 매수 호가는 약 5분간 효력이 정지됐다.
이날 오후 3시 3분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 273.85포인트(4.86%) 오른 5914.33을 기록 중이다. 같은 시각 삼성전자는 전 거래일 대비 1만3600원(7.01%) 오른 20만7500원, SK하이닉스는 8만4000원(8.66%) 오른 105만4000원에 거래되며 각각 20만 전자와 100만 닉스를 기록하고 있다.
매수 사이드카는 이날 오후 2시부터 열린 이 대통령의 ‘자본시장 안정과 정상화 간담회’ 도중에 발동됐다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0