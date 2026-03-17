롯데백화점, 17억명 쓰는 中 슈퍼 앱 진출… “유커 선점”

롯데백화점은 중국 최대 플랫폼인 ‘고덕지도(高德地圖)’와 ‘따종디엔핑(大众点评)’에 공식 채널을 구축하고 중국인 관광객(유커) 유치에 박차를 가한다고 17일 밝혔다.
고덕지도는 월간 이용자 수(MAU)가 약 10억 명에 달하는 중국 1위 지도 앱이며, 따종디엔핑은 7억 명 이상의 이용자를 보유한 중국 최대 리뷰 및 라이프스타일 플랫폼이다. 롯데백화점은 도합 17억 명의 사용자를 보유한 이들 ‘슈퍼 앱’을 통해 중국인 관광객들의 동선을 입국 전부터 선점하겠다는 전략이다.
오는 18일부터 고덕지도에는 롯데백화점 공식 채널이 열린다. 롯데백화점은 국내 유통사 중 유일하게 고덕지도의 공식 인증 태그인 ‘관방자영(官方自營)’을 취득해 신뢰도를 높였다. 전용 ‘쇼핑 뉴스’ 기능을 활용해 최신 이벤트와 브랜드 소식을 종합적으로 제공하며 사용자가 목적지를 검색하는 과정에 최적화된 쇼핑 콘텐츠를 노출한다.
이어 25일에는 따종디엔핑에 공식 채널을 연다. 롯데백화점은 춘절, 노동절 등 중국 주요 연휴와 휴가철에 맞춰 외국인 전용 프로모션을 집중 홍보할 계획이다. 특히 두 앱 간의 유기적인 연결을 통해 중국인 관광객들의 발걸음을 자연스럽게 유도한다는 계획이다.
최근 롯데백화점은 외국인 관광객 유치에서 성과를 거두고 있다. 지난해 말 본점에 도입한 ‘롯데 투어리스트 카드’는 4만 건 이상 발급됐으며, 지난 춘절 프로모션 기간 중화권 매출은 전년 대비 260% 신장하며 역대 최고치를 기록했다. 롯데백화점은 이번 현지 앱 공식 채널 운영을 통해 개별 관광객(FIT) 유입을 극대화한다는 방침이다.
해당 서비스는 외국인 관광객 방문이 가장 많은 본점과 잠실점부터 시작해 향후 운영 성과를 바탕으로 전국 점포로 확대할 예정이다.
박상우 롯데백화점 마케팅 부문장은 “유커들의 여행 트렌드가 중국 슈퍼 앱을 중심으로 변화함에 따라 입국 전부터 고객 접점을 선점하는 것이 마케팅 핵심 요소로 떠오르고 있다”며 “중국 내 1위 플랫폼에 공식 채널을 운영해 유커 유치 경쟁력을 확보하고, 글로벌 쇼핑 허브로의 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.
한편 지난해 한국을 찾은 외국인 관광객은 약 1893만 명으로 역대 최대 수준을 기록했다. 특히 중국인 관광객의 회복세가 가파르다. 문화체육관광부에 따르면 지난 춘절 연휴에만 약 19만 명의 중국인이 한국을 방문한 것으로 추정된다. 이처럼 유커 수요가 폭발적으로 늘어남에 따라 유통업계의 고객 유치 경쟁도 한층 치열해지고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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