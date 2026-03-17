롯데백화점 ‘유커 선점’ 속도…업계최초 ‘고덕지도’ ‘따종디엔핑’ 채널 구축

롯데백화점이 중국 내 슈퍼 플랫폼 애플리케이션(앱)에 진출해 유커 선점에 속도를 낸다.
롯데백화점은 국내 유통업계 최초로 중국 최대 플랫폼인 ‘고덕지도’와 ‘따종디엔핑’에 공식 채널을 구축한다고 17일 밝혔다.
롯데백화점에 따르면 고덕지도는 월간 활성 이용자 수(MAU)만 약 10억 명에 달하는 중국 1위 지도 앱이며, 따종디엔핑은 7억명 이상의 이용자 수를 보유한 중국 최대 규모의 리뷰 및 라이프스타일 공유 플랫폼이다. 롯데백화점은 17억 명에 달하는 현지 앱 사용자들의 여행 동선을 입국 전부터 선점에 나서 글로벌 쇼핑 허브로의 위상을 공고히 다질 계획이다.
롯데백화점은 18일 고덕지도에 공식 채널을 선보인다. 특히 롯데백화점은 국내 유통사 중 유일하게 고덕지도의 공식 인증 태그인 ‘관방자영’을 취득해 채널의 신뢰도와 공신력을 확보했다. 전용 ‘쇼핑 뉴스’ 기능을 활용해 최신 이벤트와 브랜드 소식을 전하고, 사용자가 목적지를 검색하는 과정에서 최적화된 쇼핑 콘텐츠를 제공할 계획이다.
25일에는 따종디엔핑에 채널을 공식 오픈한다. 롯데백화점은 춘절 등 중국 연휴 관광객이 집중되는 시즌에 맞춰 ‘글로벌 쇼핑 위크’를 비롯한 외국인 프로모션을 집중적으로 알릴 계획이다.
박상우 롯데백화점 마케팅 부문장은 “유커들의 여행 트렌드가 중국 슈퍼 앱을 중심으로 변화함에 따라 입국 전부터 고객 접점을 선점하는 것이 마케팅 핵심 요소로 떠오르고 있다”며 “중국 내 1위 플랫폼에 공식 채널을 운영해 유커 유치 경쟁력을 확보할 것”이라고 했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
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