5분 동안 흡입 횟수 제한 없이 사용… 혁신 기술로 전자담배 사용자 호평

JTI코리아의 ‘플룸(Ploom)’이 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 궐련형 전자담배 부문 대상에 2년 연속 선정되며 성인 전자담배 사용자 사이에서의 높은 인기를 증명했다.
혁신 기술과 세련된 디자인이 강점인 플룸은 오늘날 성인 흡연자와 궐련 외 대안을 찾는 소비자의 요구에 부응해 탄생했다. 2013년 처음 출시된 이후 현대 소비자들의 취향과 라이프스타일을 반영하며 지속적인 진화를 거듭해왔다.
JTI코리아는 2024년 11월 플룸 브랜드 제품 중 ‘플룸 X 어드밴스드’ 디바이스를 한국에 출시하며 국내시장 공략을 본격화했다. 플룸은 직관적인 사용법과 모던한 디자인, 혁신적인 가열 기술을 바탕으로 소비자들의 호평을 받고 있다. 특히 플룸 브랜드는 첨단 가열 기술 ‘히트 플로우’를 통해 최적의 가열 온도를 유지해 담배 고유의 풍미를 구현해 내는 것이 특징이다. 한 세션당 최대 5분 동안 흡입 횟수 제한 없이 사용할 수 있으며 최대 3개의 스틱을 연속 사용할 수 있다. 90분 완전 충전 시 최대 20개의 스틱 사용이 가능해 편의성을 강화했다.
디바이스 상단의 슬라이딩 커버를 열고 스틱을 삽입하면 자동으로 가열이 시작되는 간편한 조작 방식과 최적의 그립감, 모던한 디자인으로 설계된 점도 장점으로 꼽힌다. 사용자는 다양한 색상의 프런트 패널과 백 커버를 통해 기기를 개인 취향에 맞게 커스터마이징할 수 있다.
JTI코리아는 앞으로도 플룸 브랜드를 통해 성인 흡연자들의 라이프스타일 및 니즈를 충족시키는 새로운 경험과 만족도를 제공해 나갈 계획이라고 밝혔다. JTI는 현대적이고 역동적인 글로벌 담배 기업으로 현재 130개 이상의 해외시장에 진출해 있다.
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