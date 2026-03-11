AI로 국가 난제 푼다…‘K-문샷’ 161개 기업 뭉쳤다

글로벌 빅테크와 주요국이 인공지능(AI) 기반 과학기술 패권 경쟁에 사활을 건 가운데, 한국도 국가 역량을 결집한 범국가 프로젝트의 첫발을 뗐다. AI로 연구 생산성을 혁신해 미래 기술 주도권을 쥐겠다는 구상이다.
과학기술정보통신부는 11일 서울 더플라자 호텔에서 국내 AI·인프라 기업들과 ‘K-문샷(K-Moonshot) 추진전략’ 업무협약(MOU)을 체결했다. 2030년까지 국가 연구 생산성을 2배로 높이고, 2035년까지 첨단바이오·미래에너지 등 8대 분야 12대 국가 난제를 해결하는 것이 목표다. 총 161개 기업이 뜻을 모으며 프로젝트 이행을 위한 첫 실행 조치를 마련했다.
과기부는 우선 AI 모델·컴퓨팅·데이터 등 88개 AI·인프라 기업을 중심으로 ‘K-문샷 기업 파트너십’을 구축한다. 참여 기업들은 AI 모델 공동 개발과 대규모 연산에 필수적인 그래픽처리장치(GPU) 인프라 연계 등 전방위 협력에 나선다. 정부는 핵심 연구 데이터와 후속 사업화 등을 지원할 계획이다.
배경훈 과기부총리는 “AI가 연구 방식 자체를 재설계하는 지금이 국가 역량을 결집할 골든타임”이라며 “미래 기술을 선도하는 ‘AI 아폴로 시대’를 향한 K-문샷을 사명감을 갖고 추진하겠다”고 강조했다.
