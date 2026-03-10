유니드, 가성칼륨 가격 반등에 실적 개선 기대… 현대차증권 “목표주가 상향”

현대차증권이 유니드의 목표주가를 11만원으로 올려잡았다. 가성칼륨 가격 회복과 중국 법인 수익성 개선 기대가 배경이다.
강동진 현대차증권 연구원은 10일 보고서를 통해 “최근 가성칼륨 판매가격이 회복 흐름을 보이면서 유니드의 수익성에도 긍정적인 영향을 줄 것”이라며 “원재료 가격 상승분이 시차를 두고 제품 가격에 반영되면서 수출 가격 역시 점진적으로 반등하고 있다”고 밝혔다.
유니드는 가성칼륨 글로벌 시장점유율 1위 화학기업으로 특히 중국 생산법인의 수익성 회복 여부가 실적의 핵심 변수로 꼽힌다. 지난해 4분기에는 한국 공장 정기 보수와 원재료 가격 상승이 겹치며 일시적인 비용 부담이 발생했지만, 올해는 이 같은 요인이 해소되면서 실적 개선이 나타날 것으로 예상된다.
중국 변수도 우호적으로 바뀌는 분위기다. 중국 내 염소 가격 하락세가 점차 안정되고 있는 데다, 석탄 기반 PVC 설비 구조조정 가능성이 거론되는 가운데 중동 지역 변수로 글로벌 화학 설비 가동률이 조정되면서 공급 과잉 부담이 일부 완화될 수 있다는 분석이다.
강 연구원은 “지난해 말 일시적인 실적 부진 이후 올해는 수익성 중심의 안정적인 성장 흐름이 이어질 것”이라고 전망했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0