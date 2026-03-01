삼성SDI “피지컬AI용 전고체 배터리 공개”

‘인터배터리 2026’서 첫선 보여
삼성SDI가 11∼13일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 국내 최대 배터리 전시회 ‘인터배터리 2026’에 참가해 피지컬인공지능(AI)용 전고체 배터리 샘플을 공개한다. 9일 삼성SDI는 “피지컬AI 전용으로 개발 중인 파우치형 전고체 배터리를 최초로 공개할 계획”이라고 밝혔다.
LS그룹 7개 계열사도 총출동
로봇은 전기차에 비해 훨씬 작은 공간에 사용 시간이 긴 배터리를 탑재해야 한다. 또 움직일 때마다 짧은 순간 전력이 상승하기 때문에 배터리의 출력도 좋아야 한다. 삼성SDI는 로봇용으로 고체 전해질을 사용해 안정성이 높고 에너지밀도도 높은 전고체 배터리를 개발 중이다. 삼성SDI는 “2027년 하반기 양산이 목표”라고 설명했다.
LS그룹에선 LS MnM과 LG머트리얼즈, LG알스코 등 7개 계열사가 인터배터리 2026에 총출동한다. LS그룹은 ‘배터리 산업의 시작과 끝, LS가 함께합니다’를 주제로 배터리 소재부터 에너지저장장치(ESS) 플랫폼 등 배터리 산업 전반에 걸친 그룹의 기술력을 선보일 계획이다.
한국배터리산업협회에 따르면 올해 인터배터리에는 14개국 667개 업체가 참여해 총 2382개 부스를 열 예정이다. 이 중 182개 업체는 미국과 호주, 캐나다, 독일, 중국, 일본 등 해외 기업이다. 국내 기업의 해외 교류 확대와 시장 진출을 지원하기 위한 국내외 유관 기관의 세미나 등도 마련된다.
