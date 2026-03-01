삼성-하이닉스, 신입 사원 모집… 반도체 인력 대거 뽑을듯

삼성, 17일까지 지원서 접수
전자-물산 등 18개 계열사서 채용
70년째 신입사원 공채 제도 유지
하이닉스, 23일까지 모집 공고
삼성전자와 SK하이닉스가 올 상반기(1∼6월) 신입사원 채용을 시작한다. 청년 고용 시장이 얼어붙은 가운데 ‘슈퍼 사이클(초호황)’을 맞이한 반도체 산업이 신입 채용을 확대하면서 그나마 훈풍을 불어넣을 것이란 기대가 나온다.
● 삼성, 18개 계열사 신입 채용 나서
삼성은 9일 채용 홈페이지에 공고를 올리고 10∼17일 지원서를 접수한다고 밝혔다. 이번 공채에는 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성생명 등 18개 계열사가 참여한다. 채용 절차는 3월 직무적합성 평가를 시작으로 4월 삼성직무적성검사(GSAT), 5월 면접, 건강검진 순으로 진행된다.
올해 공채에서는 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문을 중심으로 채용 규모가 늘어날 것이라는 전망이 나온다. 삼성전자는 최근 차세대 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력을 강화하는 한편 평택5공장(P5)을 건설하며 생산시설 확대에 나섰다. 그동안 적자에 시달리던 파운드리 사업부도 반등을 위한 체질 개선에 나서고 있는 만큼 DS 부문이 관련 인력 확보에 적극 나설 것이란 관측이다.
이재용 삼성전자 회장은 지난달 이재명 대통령과의 면담에서 “삼성전자의 실적이 많이 올라가고 있어서 올해 조금 더 채용할 수 있는 여력이 생겼다”고 언급하기도 했다. 삼성은 반도체와 인공지능(AI), 바이오, 배터리, 디스플레이 등 첨단 산업 경쟁력 강화를 위해 투자를 이어가고 있으며, 국내에서 2029년까지 5년간 6만 명을 채용할 계획이다.
삼성은 1957년 국내 최초로 신입사원 공개채용 제도를 도입한 이후 올해까지 70년째 유지하고 있다. 1970년대 오일쇼크와 2000년대 금융위기 등 경제 위기 속에서도 공채를 유지했다. 현재 4대 그룹 가운데 신입사원 정기 공채를 하는 곳은 삼성이 유일하다.
● 신입 모집 나서는 SK하이닉스
SK하이닉스는 10일 채용 페이지를 새로 열고 23일까지 기술·사무직 신입사원을 모집할 예정이라고 밝혔다. SK하이닉스는 지난달 ‘탤런트 하이웨이(Talent hy-way)’라는 새 채용 전략을 공개하고 신입과 생산직을 포함한 수시 채용을 확대하는 등 인재 확보에 나서기로 했다.
기존 경력 중심 채용 구조에서 벗어나 신입과 전임직(생산직)을 아우르는 수시 채용 체제를 확대한다는 방침이다. 우수 인재를 영입하기 위해 국내 11개 대학에서 캠퍼스 리크루팅도 진행한다.
SK그룹은 2022년부터 그룹 차원의 공채를 없애고 계열사별 수시 채용 체제로 전환했다. 이런 가운데 SK하이닉스가 신입 채용에 나선 것은 메모리 반도체 업황 회복에 따른 인력 확보 차원으로 풀이된다. 업계에서는 이번 채용 규모가 세 자릿수에 이를 것으로 보고 있다.
SK하이닉스는 19조 원을 투입해 충북 청주에 첨단 패키징 공장 ‘P&T7’을 신설하고 후공정 생산능력 확대에 나설 예정이다. 올해 4월 착공해 2027년 말 완공이 목표다. 또 경기 용인 반도체 클러스터 1기 팹(공장)에도 2030년까지 약 31조 원을 투자해 생산능력을 확대할 계획이다.
