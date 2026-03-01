막오른 30조 ‘목동 재건축’… 첫 주자 6단지 내달 시공사 입찰 마감

14개단지 2만채 늘려 4만7438채로
서울 ‘압여목성’ 중 최대 사업지… 교육특구 상징에 수주 경쟁 치열
단지별 2033~2035년 준공 목표
“순차적 이주-수용 대책 마련해야”
서울 핵심 재건축·재개발 사업지 ‘압여목성’(압구정, 여의도, 목동, 성수동) 중 규모가 가장 큰 목동신시가지아파트 재건축 사업이 올해 본격화된다. 총사업비 30조 원, 4만7000여 채가 들어설 것으로 예상되는 만큼 건설사들의 수주 경쟁이 한층 가열될 것으로 보인다.
9일 건설업계에 따르면 양천구 목동·신정동 일대 14개 단지로 이뤄진 목동신시가지아파트 중 사업 속도가 가장 빠른 6단지는 다음 달 10일 시공사 입찰 마감을 앞두고 있다. 6단지는 최고 49층, 2173채로 재건축할 계획이며 예상 사업비는 1조2123억 원이다. 지난달 23일 열린 현장 설명회에는 삼성물산, 현대건설, 대우건설, DL이앤씨, GS건설, 포스코이앤씨 등 대형 건설사 10곳이 참석했다. 건설사들은 6단지 수주가 나머지 단지 수주전에 미칠 영향이 작지 않은 만큼 6단지의 시공사 선정에 큰 관심을 갖고 있다.
목동의 14개 단지는 모두 2024년 2월 재건축의 첫 단계인 안전진단을 통과하며 사업에 돌입했다. 지난해 말에는 모든 단지의 정비구역 지정과 고시도 완료됐다. 현재 2만6635채에서 재건축 이후 4만7438채 규모로 확대될 예정이다. 14단지가 5123채로 가장 큰 규모로 재건축될 예정이며 3000채가 넘는 매머드급 단지도 9곳에 이른다. 단지별 사업비는 1조∼3조 원으로 추산된다.
올해 상반기(1∼6월)에는 4단지도 시공사 선정에 나설 예정이다. 4단지는 최고 49층, 2436채 규모로 공급될 예정으로 인근에 서울지하철 5호선 목동역과 오목교역이 있다. 영도초, 정목초, 신목중 등 학교도 도보권에 있다. 5단지 등은 올해 하반기(7∼12월) 시공사 선정을 목표로 하고 있다. 건설업계 관계자는 “역세권 입지 등 사업성이 좋을 것으로 예상되는 단지는 격전지가 될 것”이라고 전망했다.
재건축 이후 3대 교육특구 중 하나인 목동의 주거 환경이 어떻게 변할지도 관심사다. 목동 재건축 단지는 초중고교와 대규모 학원가가 밀집해 있어 자녀가 있는 가족 단위 수요자의 선호도가 높은 곳이다. 재건축 시 늘어나는 가구수만큼 학교가 신설되면서 학원가의 집적 효과가 강화될 것이란 전망도 나온다.
사업 일정상 시공사 선정 이후 인허가와 이주, 철거를 거쳐 실제 입주까지는 8∼10년가량 걸릴 것으로 보인다. 각 단지는 2033∼2035년 순차적 준공을 목표로 하고 있다.
다만 14개 단지가 비슷한 시기에 이주와 철거를 시작하게 될 경우 이주 수요가 몰려 인근 전세 매물 부족과 가격 상승이 나타날 수 있다. 가격 부담에 집주인이나 세입자가 이주를 거부하거나 미루면 사업 지연으로 이어질 수 있다. 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “지자체가 순차적인 이주나 분산 수용 대책을 마련하는 등 행정 지원이 뒷받침돼야 한다”고 설명했다.
