중동 전쟁에도 농번기 비료 걱정 없다… 농협, 원자재 50% 선확보

미국과 이란 간 전쟁으로 글로벌 비료 공급망 차질 우려가 제기되는 가운데, 농협이 국내 비료 수급은 당분간 안정적으로 유지될 것이라고 9일 밝혔다.
농협에 따르면 국내 비료업체들은 주요 원자재 연간 소요량의 약 50%를 이미 확보한 상태다. 비료 핵심 원료인 요소는 연간 소요량 42만7000톤 중 18만5000톤(43.3%)을, 염화칼륨은 연간 소요량 20만톤 중 11만8000톤(58.9%)을 확보했다.
완제품 기준으로도 요소비료는 연간 소요량 8만557톤 중 4만985톤(50.9%), 복합비료 21-17-17은 연간 소요량 12만2154톤 중 5만6115톤(45.9%)을 확보해 주요 농업용 비료는 최소 5월까지 공급에 차질이 없을 것으로 전망된다.
한국비료협회 관계자는 “2021년 요소수 사태 이후 국내 비료업체들은 원자재 수입국을 다변화하고 대체 수입선을 확보하는 등 공급망 대응 능력을 강화해 왔다”고 설명했다.
농협은 중동 전쟁 장기화 가능성에 대비해 주요 비료업체 8개사와 함께 ‘비료 수급동향 합동 TF’를 운영 중이다. 매주 원자재 가격과 완제품 생산·공급 동향을 점검하고, 원자재 공동구매 확대와 대체 수입선 확보 등 대응 방안을 논의할 계획이다.
농협 관계자는 “선제적인 재고 확보와 수입국 다변화로 농번기 비료 공급에 차질이 없도록 하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0