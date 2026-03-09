인생로또, ‘2026 히트브랜드 대상’서 5년 연속 1위 수상

로또 정보 서비스 플랫폼 인생로또는 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 히트브랜드 대상’에서 로또정보서비스제공 부문 5년 연속 1위를 수상했다고 9일 밝혔다.
인생로또는 2022년 히트브랜드 대상 첫 수상을 시작으로 올해까지 동일 부문에서 5년 연속 1위에 선정됐다. 인생로또 측은 데이터 기반 로또 정보 서비스 분야에서 꾸준한 성과를 달성하며 업계에서 입지를 구축했다고 설명했다.
인생로또는 2023년 ‘역추적을 통한 빅데이터 및 머신러닝 기반 로또 시스템’ 특허를 출원했다. 해당 시스템을 중심으로 산학협력 및 딥러닝 연구를 진행하며 당첨 예측 알고리즘을 고도화했다. 당첨 확률에 대한 연구 성과를 학회에 게재하는 등 기술 연구를 이어가고 있다. 연구 성과를 바탕으로 실제 당첨 사례를 다수 확보하며 서비스 신뢰도를 높였다. 로또 캐시백 서비스와 모바일 당첨 알림 시스템 등을 도입하며 서비스 차별화도 진행했다.
인생로또는 신규 로또 당첨 예측 모듈과 고도화된 인공지능 분석 시스템에 대한 추가 특허 출원도 준비 중이다. 일부 예측 번호를 무료로 제공하는 이벤트를 통해 데이터 기반 로또 번호 추천 서비스를 경험할 기회도 확대하고 있다.
인생로또 관계자는 “히트브랜드 대상에서 로또정보서비스제공 부문 1위에 선정된 것은 서비스에 대한 이용자들의 신뢰를 확인한 결과이고, 앞으로도 빅데이터와 인공지능 기술을 기반으로 예측 시스템을 고도화하겠다”고 말했다.
