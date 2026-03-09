새마을금고 올해 가계대출 못늘린다… 첫 ‘순증 0’ 제재 추진

당국, 작년 목표치 4조 초과 페널티
새마을금고가 지난해 가계대출 증가 목표치를 4조 원 이상 초과함에 따라 금융당국이 올해 가계대출을 아예 늘리지 못하도록 페널티를 적용하는 방안을 추진한다.
기존 대출 상환만큼만 신규 가능
8일 금융당국과 금융권에 따르면 금융위원회는 올해 새마을금고 가계대출 증가 목표치를 협의하는 과정에서 지난해 말 수준을 유지하는 방향을 제시했다. 올해 가계대출 증가 목표치를 ‘0’으로 설정하겠다는 것이다. 이르면 이달 금융당국이 발표할 올해 가계대출 관리 방안에 이 같은 내용이 반영될 것으로 알려졌다.
금융당국 관계자는 “올해 가계대출 증가 목표치가 0이라는 것은 올해 순증이 없다는 것으로 기존 대출이 상환되는 만큼만 신규 대출을 취급할 수 있다는 의미”라고 설명했다.
금융당국이 2021년 가계대출 총량 관리를 시작한 이후 순증을 허용하지 않는 건 이번이 처음이다. 이전까지는 전년도 가계대출 증가 목표치를 넘긴 금융사에 대해 올해 대출 물량에서 초과분을 깎는 페널티를 적용해 왔다.
새마을금고는 지난해 가계대출을 전년 대비 5조3100억 원 늘렸다. 이는 새마을금고가 당초 제출한 목표치의 4배 이상이다. 새마을금고의 가계대출은 올해 1월과 2월에도 각각 8000억 원씩 증가한 것으로 전해졌다.
금융당국의 잇따른 경고에 새마을금고는 대출 영업을 축소하고 있다. 하지만 새마을금고 중앙회는 1200여 개 독립 법인으로 이뤄진 금고를 직접 통제하는 데 어려움을 겪고 있다. 새마을금고는 모집인을 통한 가계대출을 중단한 데 이어 집단대출 신규 취급을 중단하는 방안도 검토 중이다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
