삼성전자, 세계 TV시장 점유율 29%… 20년 연속 1위

지난해 삼성전자가 세계 TV 시장에서 매출 기준 1위에 오르며 20년 연속 선두 자리를 지켰다.
8일 시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 지난해 전체 TV 시장에서 매출 기준으로 29.1%를 차지했다. 삼성전자가 세계 TV 시장 매출 1위에 오른 것은 곡선형 디자인이 특징인 ‘보르도 TV’가 출시됐던 2006년(14.6%)이 처음으로, 이후 20년 연속 1위 자리를 지키고 있다.
삼성전자는 2009년 발광다이오드(LED) TV를 출시하며 TV 시장 1위 자리를 굳히기 시작했다. 2011년에는 ‘스마트 TV’를 출시했고 2015년 이후에는 가구와 같이 집안 인테리어에 최적화된 ‘더 세리프’와 ‘더 프레임’을 내놓으며 라이프스타일 TV 시장을 공략했다. 2024년에는 업계 최초로 인공지능(AI) TV를 출시한 바 있다.
삼성전자는 지난해 프리미엄군에 속하는 2500달러(약 370만 원) 이상 제품 시장, 1500달러(약 220만 원) 이상 제품 시장에서 각각 점유율 54.3%와 52.2%를 차지하며 전년에 이어 선두를 유지했다. 삼성전자는 올해 제품 라인업에 마이크로 RGB(적녹청) TV 제품을 추가해 프리미엄 시장 강화에 나설 계획이다. 마이크로 RGB TV는 미세한 크기의 빨강, 초록, 파랑 LED를 배치해 각각 색상을 독립적으로 정밀 제어할 수 있는 TV다. 삼성전자는 “세계 TV 시장에서 20년 연속 1위를 유지한 것은 전 세계 소비자들의 믿음 덕분”이라며 “앞으로도 다양한 제품과 서비스를 통해 소비자들에게 보답하겠다”고 밝혔다.
