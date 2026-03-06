손정의, 오픈AI 투자 위해 최대 58조 대출까지…AI 초대형 베팅

  • 동아닷컴

글자크기 설정

손정의 소프트뱅크 회장(왼쪽)이 2025년 도쿄에서 열린 행사에서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 악수하고 있다. 소프트뱅크는 오픈AI 투자 확대를 위해 최대 400억 달러 규모의 대출을 추진하고 있다. ⓒ Gamma-Rapho via Getty Images
손정의 소프트뱅크 회장(왼쪽)이 2025년 도쿄에서 열린 행사에서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 악수하고 있다. 소프트뱅크는 오픈AI 투자 확대를 위해 최대 400억 달러 규모의 대출을 추진하고 있다. ⓒ Gamma-Rapho via Getty Images
손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크가 인공지능(AI) 기업 오픈AI(OpenAI)에 대한 투자 확대를 위해 최대 400억 달러(약 58조8000억 원) 규모의 대출을 추진하고 있다. 이미 수십조 원을 투입한 상황에서 추가 차입까지 검토하면서 손 회장의 공격적인 AI 투자 전략이 다시 주목받고 있다.

6일 블룸버그통신에 따르면 소프트뱅크는 오픈AI 투자 자금을 마련하기 위해 약 12개월 만기의 브리지론(단기 대출)을 추진하고 있다. JP모건체이스 등 최소 4개 금융기관이 대출 주선에 참여할 것으로 전해졌다. 특히 약 1년 만기의 단기 브리지론 형식을 취했다는 점에서 향후 기업공개(IPO)나 추가 투자 유치 등 대규모 자금 조달을 염두에 둔 전략이라는 분석도 나온다.

이번 대출이 성사될 경우 소프트뱅크가 달러 기준으로 조달하는 차입 가운데 최대 규모가 될 가능성이 크다. 확보한 자금의 상당 부분은 오픈AI 투자 확대에 사용될 전망이다.

손 회장은 최근 AI 산업을 차세대 핵심 성장 동력으로 보고 투자를 공격적으로 늘리고 있다. 소프트뱅크는 이미 오픈AI에 약 300억 달러(약 44조 원)를 투자한 것으로 알려져 있으며, 추가 투자까지 더할 경우 AI 관련 투자 규모는 700억 달러(약 103조 원)를 넘어설 수 있다는 분석도 나온다.

소프트뱅크는 투자 재원을 마련하기 위해 보유 자산 매각도 병행하고 있다. 회사는 엔비디아 지분을 처분하는 등 포트폴리오를 재편하며 오픈AI 투자 자금을 확보해 왔다. 업계에서는 소프트뱅크가 엔비디아 지분을 정리하는 등 자산 포트폴리오를 재편하며 오픈AI 투자 확대에 나선 점에도 주목하고 있다. 현재 소프트뱅크의 주요 자산은 반도체 설계기업 ARM 홀딩스 지분 약 90%와 오픈AI 투자 지분 등으로 구성돼 있다.

● AI 투자 확대…재무 부담 우려도

다만 시장에서는 소프트뱅크의 공격적인 AI 투자 전략이 재무 부담을 키울 수 있다는 우려도 나온다. 국제 신용평가사 S&P는 최근 소프트뱅크의 신용등급 전망을 하향 조정하며 오픈AI 투자 확대가 회사의 유동성과 자산 건전성에 부담이 될 수 있다고 지적했다.

AI 산업의 수익성에 대한 불확실성도 변수로 꼽힌다. 아직 AI 서비스의 대규모 상업화 모델이 뚜렷하게 자리 잡지 않은 상황에서 막대한 차입을 통한 투자가 리스크로 이어질 수 있다는 것이다.

그럼에도 손 회장은 AI 산업의 장기 성장 가능성에 베팅하고 있다. 소프트뱅크는 데이터센터 구축과 반도체·로봇 기업 인수 등 AI 관련 투자를 확대하며 글로벌 AI 생태계의 핵심 투자자로 자리 잡겠다는 전략이다.
#손정의#소프트뱅크#오픈AI 투자#OpenAI#AI 투자#400억달러 대출#58조 대출#AI 베팅#Arm 지분#AI 투자 확대
최현정 기자 phoebe@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스