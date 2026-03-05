SK플라즈마, 튀르키예 합작사 프로투루크와 혈장분획제제 기술 이전 계약… 1100억원 규모

SK플라즈마가 튀르키예 적신월사와 설립한 합작사 프로투루크와 총 6500만 유로 규모의 기술 이전 및 라이선스 계약을 체결했다고 5일 밝혔다. 세금 공제 후 계약 금액은 약 1100억 원으로 2015년 SK플라즈마 설립 이후 개별 계약 기준 최대 규모다.
이번 계약에 따라 SK플라즈마는 튀르키예에 건설될 제조시설에서 혈장분획제제를 생산할 수 있도록 라이선스를 부여하고 R&D 및 생산 관련 기술을 이전한다.
기술 이전은 안동공장 설립·운영을 통해 축적한 제조·생산·품질관리 시스템을 단계적으로 이전하는 방식으로 진행되며 ‘기술 전수 매뉴얼’을 기반으로 절차를 표준화할 예정이라고 한다.
앙카라 추부크 지역에 연간 60만 리터 규모의 생산시설이 완공되면 튀르키예는 현재 100% 수입에 의존하던 알부민, 면역글로불린 등 필수 의약품을 현지에서 공급할 수 있게 된다. 계약 기간은 9년이며 SK플라즈마는 기술 로열티 외에도 프로투루크 지분 15%를 15만 유로에 취득해 배당 수익도 받을 수 있는 구조다.
프로투루크는 지난해 11월 SK플라즈마와 튀르키예 적신월사가 혈장분획제제 생산 플랜트 구축을 목적으로 설립한 합작법인이다.
김승주 SK플라즈마 대표는 “이번 솔루션은 특정 핵심 기술 수출에 그치지 않고 SK플라즈마의 운영 체계 전반을 현지에 이전하는 모델”이라며 “향후 자급화 솔루션 비즈니스 모델의 핵심 플랫폼이 될 것”이라고 말했다.
한편 SK플라즈마는 안동공장 설립·운영을 통해 축적한 혈장분획제제 생산 설비 구축과 시스템 기술을 바탕으로, 필수의약품 자급화가 필요한 국가를 대상으로 현지 공장 구축 및 기술이전을 추진하는 글로벌 사업 모델을 이어가고 있다. 인도네시아, 튀르키예 등에서의 사업 수주를 통해 역량을 검증한 만큼, 향후 사업 대상국을 글로벌 전역으로 확대하고 필수의약품 솔루션 공유 모델을 K바이오의 새로운 축으로 구축해 나간다는 계획이다.
