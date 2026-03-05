기아, 국내 전기차 판매 1위 독주… 테슬라와 2배 격차까지

기아 2월 전기차 판매 1만4488대… 역대 최대
수입 전기차 테슬라(7868대)·BYD(957대) 압도
작년 테슬라와 연간 904대 差… 올해 2개월 만에 8000대
“연초 선제적 라인업 구축·가격 조정 등 주효”
하반기 가격 경쟁력 앞세운 EV5 출시… “EV 대중화 선도”
기아가 다양한 라인업과 가격 조정을 앞세워 국내 전기차 시장에서 독보적인 입지를 구축하고 있다. 지난달 국내 전기차 시장에서 국산·수입차를 통틀어 판매량 1위를 기록했다.
5일 완성차업계에 따르면 기아는 지난 2월 국내 시장에서 전기차 총 1만4488대를 판매했다. 처음으로 월 기준 1만대 넘는 전기차 판매량을 기록하면서 역대 최대 실적을 새롭게 썼다. 설 연휴로 인한 영업 일수 감소가 무색한 실적이라는 평가다.
그동안 강세를 보인 수입 전기차 브랜드도 압도하는 모습을 보였다. 지난달 테슬라는 7868대, BYD는 957대를 국내 시장에서 판매했다. 수입 전기차의 경우 선적 일정 등이 영향을 미칠 수 있는데 이를 감안해도 6000여대에서 1만대 넘는 판매 대수 차이는 유의미하다는 분석이다. 올해 1~2월 누적 실적을 보면 격차가 더욱 뚜렷하다. 기아는 누적 1만8116대로 테슬라(9834대)보다 8000대 이상 많은 판매고를 올렸고 BYD는 2304대로 1만5000대 넘는 차이를 보였다. 작년 연간 판매량은 기아가 6만820대, 테슬라는 5만9916대로 격차가 904대에 불과했다. 하지만 올해는 연초부터 8000대 이상 격차를 벌리면서 기아가 크게 앞서가는 셈이다. 업계는 이번 기아의 전기차 판매 실적을 이례적인 사례로 꼽으면서 향후 전망까지 긍정적으로 보고 있다. 지난 1월에도 기아는 전기차를 3628대 판매했는데 이 수치는 1월 기준 신기록이기도 하다. 일반적으로 1월은 정부의 전기차 보조금 정책이 확정되기 전이기 때문에 관망 심리가 강하고 전기차 판매가 위축되는 시기인데 올해 1월은 분위기가 달랐다. 이후 상반기 전기차 보조금이 확정되면서 2월에 전기차 구매 수요가 더욱 몰렸다.
업계 관계자는 “기아의 균형감 있는 전기차 라인업 확대 전략과 선제적으로 가격 체계를 정비한 전략이 실제 전기차 판매량 상승으로 이어지고 있다”며 “지난해 구축한 전기차 풀 라인업과 소비자 라이프스타일에 맞출 수 있는 확장성을 겸비한 모델 등이 좋은 평가를 받으면서 브랜드 선호도를 높이는 것으로 볼 수 있다”고 분석했다.
상용부터 엔트리 모델·고성능까지… 전기차 풀 라인업 구축 효과
실제로 기아는 지난 1월 말부터 맞춤 전기밴 모델인 PV5의 계약을 시작했다. 휠체어 탑승을 지원하는 PV5 WAV부터 카고 버전에 해당하는 오픈베드와 패신저도너까지 다양한 선택지를 제공한다. 지난 2월 2일에는 EV3 GT와 EV4 GT, EV5 GT 등 고성능 GT 라인업을 선보이고 기존 모델 연식변경 버전을 함께 출시했다. 연식변경 모델은 소비자 선호 옵션을 중심으로 안전·편의사양을 보강하면서 가격은 기존과 동일하게 책정했다. EV9은 새로운 엔트리 트림인 ‘라이트’를 추가해 대형 전기 SUV 진입장벽을 낮췄다.
기아가 상용 전기차부터 승용 엔트리급과 고성능 모델까지 연초에 전기차 라인업을 재정비한 가운데 보조금 시행이 맞물리면서 브랜드 전기차 전체 판매량을 끌어올렸다는 분석이다. 가격 조정으로 전반적인 상품성도 한층 개선됐다는 평가다. 지난달 22일 기아는 EV5 롱레인지와 EV6 가격을 각각 280만 원, 300만 원씩 인하했다. 여기에 EV5는 스탠다드 모델을 새롭게 추가했다. EV5 스탠다드는 실구매가가 3400만 원대 수준으로 동급 경쟁 모델로 꼽히는 테슬라 모델Y나 BYD 씨라이언7보다 가격 우위를 확보할 전망이다. 신차 인도 시점은 3분기로 하반기 전기차 시장에서 EV5의 존재감이 크게 부각될 것으로 업계는 보고 있다. 전기차 판매 호조에 대해 기아 관계자는 “올해 시작과 함께 전기차 라인업을 대대적으로 재정비한 전략이 보조금 확정 시기와 맞물리면서 소비자들이 원하는 전기차를 즉시 선택할 수 있는 환경이 조성된 것이 (실적에) 긍정적인 영향을 미친 것으로 보고 있다”며 “하반기에는 EV5 스탠다드 모델과 PV5 신규 라인업 등 매력적인 차종을 앞세워 국내 전기차 시장 대중화를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.
