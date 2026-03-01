과거 통화 뒤져 아내 요리법 찾고… “출장” 전화에 짐 챙기는 로봇

[MWC 2026 통신망, AI 두뇌가 되다]
〈하〉 통신 한계 넘는 모델로 승부수
LGU+ AI비서 ‘익시오 프로’ 시연… 단순 챗봇 넘어 피지컬 AI로 확장
SKT, 5190억개 초거대 언어모델… KT는 기업용 AI 운영체제 공개
아내의 비밀 요리법이 담긴 ‘치킨 스튜’가 먹고 싶은 노년의 아버지가 자녀들에게 전화를 걸어 묻는다. 그러자 LG유플러스의 인공지능(AI) 비서 ‘익시오 프로(ixi-O Pro)’가 휴대전화에 저장된 통화 내역을 뒤져 단숨에 요리법을 찾아낸다. 익시오 프로가 아내의 생전 목소리로 “진짜 비밀 요리법을 준비했다”며 전화를 걸어오고, 이윽고 온 가족이 식탁에 모인다.
전시장 한편에서는 남편이 다음 날 출장을 가야 한다며 전화를 걸어오자, 이를 듣던 익시오 프로가 통화 맥락을 파악해 집안의 휴머노이드 로봇에게 여행 물품을 챙기도록 지시한다.
● 단순 망 사업자 넘어 ‘소프트웨어 AI 기업’으로 도약
2일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 막을 올린 세계 최대 이동통신 전시회 ‘모바일월드콩그레스 2026(MWC26)’ LG유플러스 부스의 ‘익시오 프로’ 시연 풍경이다. 올해 MWC의 최대 화두는 단연 사용자의 명령 없이 스스로 생각하고 행동하는 ‘실행형 AI(에이전틱 AI)’다. 단순한 데이터 전송 통로, 이른바 ‘파이프라인’ 역할에 머물던 통신망이 인간의 삶과 산업 현장에 직접 개입해 복잡한 문제를 해결하는 거대한 ‘두뇌’로 진화한 것이다.
익시오 프로의 현재 버전(익시오)은 LG AI 연구원의 거대언어모델(LLM) ‘엑사원 4.0’을 경량화한 ‘익시젠’을 뼈대로, 구글 제미나이(검색)·오픈AI(음성) 등을 결합한 멀티모달 방식으로 AI 고객센터(AICC) 등에 쓰이고 있다.
이를 고도화한 익시오 프로는 단순히 대화를 주고받는 것을 넘어 휴머노이드 로봇 등 피지컬 AI로까지 확장, ‘능동형 에이전트’로 구현될 예정이다. 로봇의 눈과 뇌가 될 차세대 AI 모델 공개도 임박했다. 임우형 LG AI 연구원 공동 연구원장은 시각과 언어를 동시에 이해하는 비전언어모델(VLM) ‘엑사원 4.5’를 상반기(1∼6월) 내 선보여 피지컬 AI 시대를 열겠다고 밝혔다. 엑사원 4.5는 한국과학기술연구원(KIST)과 함께 개발 중인 한국형 휴머노이드 ‘케이팩스(KAPEX)’의 두뇌 역할도 맡게 될 전망이다.
LG가 이렇듯 ‘AI 원팀’으로 기술 개발에 속도를 내는 가운데 이상엽 LG유플러스 CTO(최고기술책임자)는 “계획과 실행, 평가와 수정이 반복되는 순환 고리를 통해 스스로 진화하는 에이전틱 아키텍처를 얼마나 정교하게 설계하느냐가 승부처가 될 것”이라고 강조했다.
● AI 두뇌 뒷받침할 ‘인프라 확장’
이처럼 통신사들의 AI 전략은 단순한 챗봇을 넘어, 방대한 통신 데이터를 무기로 ‘통신업 특화 모델’을 고도화하는 데 집중되고 있다. 결국 똑똑한 에이전틱 AI라는 ‘소프트웨어 두뇌’를 지연 없이 구동하기 위한 ‘하드웨어 인프라’ 확장도 관건으로 떠올랐다. 피지컬 AI가 실시간으로 맞물려 돌아가면 천문학적인 데이터 통신량이 발생하기 때문이다.
LG유플러스는 통신망을 용도별로 잘게 쪼개 품질을 보장하는 ‘5G 네트워크 슬라이싱’ 기술을 전격 도입한다. 동시에 그래픽처리장치(GPU) 12만 장을 수용할 수 있는 200메가와트(MW) 규모 파주 AI 전용 데이터센터(AIDC)를 구축한다. AI 반도체 스타트업 퓨리오사AI 등과 연합해 클라우드와 기기 자체 연산을 오가는 하이브리드 방식도 준비 중이다.
경쟁사들도 저마다 AI로 승부수를 띄웠다. SK텔레콤은 5190억 개 규모 초거대 언어모델 ‘A.X K1(에이닷엑스 케이원)’을 MWC26에서 처음 공개하며 가상 환경에서 로봇이 감각을 익히는 ‘로봇 트레이닝 플랫폼’도 함께 선보인다. KT는 기업 간 거래(B2B) 시장을 겨냥한 기업용 AI 운영체제 ‘에이전틱 패브릭’을 내놓는다. AI를 핵심 업무 주체로 격상시킨 것이 핵심이다. 특정 지역의 통신 품질 저하가 감지되면 오케스트레이터 AI가 진단·분석·최적화 전문 AI에 역할을 배분하고 해결 보고서까지 작성한다.
세계이동통신사업자연합회(GSMA) 공식 매체 모바일월드라이브(MWL)는 MWC26 개막을 앞두고 발간한 특별 보고서를 통해 “챗GPT 시대를 지나 AI가 스스로 행동하는 ‘에이전틱 시대’에 진입했다”며 “방대한 데이터와 통신·데이터센터 인프라를 갖춘 통신사들이 핵심 주역이 될 것”이라고 진단했다.
