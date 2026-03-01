본문으로 바로가기
경제
홈플러스 개당 99원 생리대 판매… 기존 PB 상품보다 약 41% 저렴
동아일보
입력
2026-03-03 00:30
2026년 3월 3일 00시 30분
김다연 기자
홈플러스가 개당 99원 수준의 국내산 생리대를 선보인다.
홈플러스는 100% 국내 생산 제품인 ‘샐리의법칙 니즈원 생리대’ 4종을 출시하고, 이 중 중형 14개를 1380원에 판매한다고 2일 밝혔다. 개당 가격은 98.57원이다. 현재 중형 기준 개당 166원에 판매 중인 자체 브랜드(PB) ‘심플러스 유기농 순면 생리대’와 비교하면 41%가량 저렴하다.
이 외에도 대형은 10개 1480원(개당 148원), 오버나이트는 8개 1480원(개당 185원), 팬티롱라이너는 18개 1480원(개당 82.2원)에 선보인다. 초도 물량은 4종 평균 약 7700팩이며, 1인당 종류별로 최대 5개까지 구매할 수 있다.
김다연 기자 damong@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
많이 본
댓글 순
1
2월 27일 오후 3시 38분 트럼프 “에픽 퓨리를 승인한다. 중단은 없다”
2
최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다
3
드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시
4
돼지수육 본 김 여사 “밥 안 주시나요?”…싱가포르서 제주 음식 ‘감탄’
5
日대표팀 회식비, 최고 연봉 오타니가 아닌 최저 연봉 스가노가?
6
“장동혁 서문시장 동선 따라 걸은 한동훈…‘압도한다’ 보여주려”[정치를 부탁해]
7
“합격, 연봉1억2000만원” 4분 뒤 “채용 취소합니다”…法, 부당 해고 판결
8
[사설]우회전 사망사고 되레 증가… 헷갈려서 못 지키는 규제 때문
9
‘음주 물의’ 김지수, 프라하서 여행사 차렸다…“삶 확장하는 경험”
10
33세 박정환 9단, 상금액 이창호 넘었다…108억원 역대 1위
1
트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’
2
‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성
3
[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체
4
드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시
5
李 “집 팔기 싫다면 두라, 이익-손실 정부가 정해”
6
기획예산처 장관 박홍근 지명…‘이화영 변호인’ 정일연, 권익위원장
7
“日 국민 대부분은 韓에 ‘과거사’ 사과 당연하다고 생각”
8
[사설]‘사법개혁 3법’ 통과… 법집행자들의 良識으로 부작용 줄여야
9
[사설]美, 이란 하메네이 제거… 세계를 뒤흔든 난폭한 ‘힘의 시대’
10
순방 가서도 ‘부동산’…李 “韓 집값 걱정? 고민 않도록 하겠다”
