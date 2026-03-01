홈플러스 개당 99원 생리대 판매… 기존 PB 상품보다 약 41% 저렴

  • 동아일보

홈플러스가 개당 99원 수준의 국내산 생리대를 선보인다.

홈플러스는 100% 국내 생산 제품인 ‘샐리의법칙 니즈원 생리대’ 4종을 출시하고, 이 중 중형 14개를 1380원에 판매한다고 2일 밝혔다. 개당 가격은 98.57원이다. 현재 중형 기준 개당 166원에 판매 중인 자체 브랜드(PB) ‘심플러스 유기농 순면 생리대’와 비교하면 41%가량 저렴하다.

이 외에도 대형은 10개 1480원(개당 148원), 오버나이트는 8개 1480원(개당 185원), 팬티롱라이너는 18개 1480원(개당 82.2원)에 선보인다. 초도 물량은 4종 평균 약 7700팩이며, 1인당 종류별로 최대 5개까지 구매할 수 있다.

#홈플러스#샐리의법칙#니즈원 생리대#가격 비교
김다연 기자 damong@donga.com
