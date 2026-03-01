[단신]금투협, 증권사 21곳과 ISA 도입 10주년 이벤트 外

금융투자협회는 개인종합자산관리계좌(ISA) 도입 10주년을 맞아 증권사 21곳과 공동으로 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다. 3일부터 이달 말까지 진행되는 행사를 통해 ISA 계좌를 새로 개설하거나 추가 납입, 계좌 이전을 하는 고객을 대상으로 증권사마다 투자자에게 혜택을 제공한다. 정부가 국민 자산 형성을 지원하기 위해 2016년 도입한 ISA 가입자는 올 1월 기준으로 800만 명, 전체 금액은 50조 원 규모로 성장했다.
■ 삼성생명, 3월 다이렉트 보험 이벤트 실시
삼성생명은 이달 31일까지 보장형·금융형 다이렉트 상품에 가입한 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 삼성생명 다이렉트에서 신규 가입한 고객이 대상이며, 가입 후 3회차 납입 및 정상 유지 조건을 충족하면 6월 말 내로 경품이 지급된다. 삼성 인터넷(경증간편) 입원건강보험·정기보험·암보험 등 주요 보장형 상품에 가입하면 보험료 구간에 따라 네이버페이 포인트 1만∼2만 원을 받을 수 있다. 삼성 돌려받는 연금저축보험, 삼성 인터넷NEW 연금보험 등의 경우 월 보험료 25만 원 이상으로 가입 시 네이버페이 포인트 3만 원이 지급된다.
■ KB국민은행, ‘KB두뇌건강지킴이’ 서비스 개시
KB국민은행은 시니어 고객을 위한 ‘KB두뇌건강지킴이’를 선보인다고 밝혔다. KB두뇌건강지킴이는 치매 예방 등 중장년층 소비자들의 주요 관심사를 고려한 건강, 금융 서비스다. 두뇌 건강 테스트, OX 퀴즈 등의 체혐형 콘텐츠를 통해 인지 능력을 스스로 점검해볼 수 있도록 했다. 또 치매 간편 계산기를 통해 병원 입원, 장기요양시설 이용 등 예상되는 비용을 사전에 비교할 수 있다. 이 서비스는 모바일 애플리케이션 ‘KB스타뱅킹’에서 이용 가능하다.
댓글 0