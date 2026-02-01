외국인 관광객 찾는 ‘K컬처 명소’ 입소문

신세계백화점은 올해 1월 외국인 매출 900억 원을 돌파하며 월 기준 역대 최대치를 경신했다고 밝혔다. 지난해 신세계백화점은 외국인 매출이 2023년 대비 약 3.5배 늘어난 6000억 원 중반으로 연간 최대 매출을 기록했는데 올해는 첫 달부터 역대 최대 외국인 월 매출을 기록한 것이다.
외국인 매출 성장 배경에는 신세계백화점의 랜드마크 전략이 있다. 신세계백화점 본점의 신세계스퀘어는 크리스마스 시즌 영상, K팝 아티스트 영상 등 K컬처 명소로 인기를 끌고 있다. 여기에 국내 백화점 최대 규모의 에르메스 매장, 전 세계 최대 규모의 루이비통 매장 등 하이엔드 브랜드가 집결한 ‘럭셔리 맨션’으로 재탄생하며 외국인 매출이 전년 대비 2배 가까이 늘었다.
국내 매출 1위 점포인 강남점은 100여 개에 이르는 글로벌 하이엔드 브랜드와 스위트파크, 하우스 오브 신세계, 신세계마켓 등 국내 최대 규모의 식품관으로 K쇼핑 및 K푸드의 성지로 주목받고 있다. 외국인 방문객이 급증한 부산의 랜드마크인 센텀시티점도 다양한 콘텐츠를 앞세워 외국인 매출이 1년 전보다 135% 신장했다. 이에 연 500만 원 이상을 쇼핑하는 외국인 우수고객(VIP) 수는 지난해 두 배 증가했으며 최상위 등급인 S-VIP 외국인 고객 수와 매출 또한 두 배 증가한 것으로 나타났다.
신세계백화점은 외국인 고객들의 수요에 맞춘 공격적인 마케팅을 계획하고 있다. 올해 외국인 VIP 멤버십을 업계 최고 수준으로 개편하고 외국인 고객들의 선호도가 높은 푸드마켓과 F&B 금액 할인권 제공을 늘리기로 헀다. 외국인 VIP를 위한 별도의 전용 라운지를 올해 안에 열 예정이다. 페이먼트사와 협업해 업계 최고 수준인 유니온페이 10% 즉시 할인, 위챗페이 50위안 즉시 할인, 중국 초상은행 카드 캐시백 등을 제공하고 있다.
박주형 신세계백화점 대표는 “신세계백화점의 랜드마크 전략이 대한민국을 넘어 글로벌 고객들에게도 통한 것”이라며 “글로벌 고객에게 K컬처와 K쇼핑 랜드마크 위상에 맞는 경험을 제공할 것”이라고 말했다.
댓글 0