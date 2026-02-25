“한 장으로 끝”… 깨끗한나라 PRO, 푸드서비스타올 ‘와이퍼핏S60’ 출시

깨끗한나라의 B2B 위생 솔루션 브랜드 깨끗한나라 PRO가 식품 서비스 및 제조 현장을 위한 푸드서비스타올 ‘와이퍼핏S60’을 출시했다고 25일 밝혔다.
최근 식품 조리·급식·가공 업계에서는 위생 관리 기준이 강화되면서 흡수력과 내구성을 동시에 갖춘 전문 와이퍼(Wiper·다목적 흡수 타올) 수요가 늘고 있다. 이번 제품은 이러한 수요에 발맞춰 개발됐다고 깨끗한나라는 설명했다.
와이퍼핏S60은 천연펄프에 탄탄한 섬유 구조를 결합시킨 ‘아쿠아위브 공법’을 적용해 흡수력이 강력한 것이 특징이다. 조리 과정에서 발생하는 물기와 오염을 신속하게 제거해 위생 관리 수준을 높이고, 작업 효율 개선에도 기여한다는 설명이다. 또한 물에 젖은 상태에서도 쉽게 찢어지지 않아 세척 후 반복 사용이 가능하다.
제품의 주요 사용 분야는 육류·어류에서 발생하는 핏물 및 수분 제거, 식기 및 조리도구 물기 제거, 작업대 및 조리 공간 위생 관리 등이다.
깨끗한나라 관계자는 “와이퍼핏S60은 식품 산업 현장의 위생 수준을 높이는 동시에 운영 효율까지 고려한 전문 솔루션”이라며 “앞으로도 깨끗한나라 PRO를 중심으로 산업 환경에 최적화된 위생 제품을 지속 확대하며 B2B 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0