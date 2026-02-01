캐딜락, 럭셔리 SUV ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’ 한국 상륙

‘한국 특화’ TMAP 지도 서비스 제공
운전대 조작 없이 고속도로 달려
차량 스스로 교통 표지판 인식
제너럴모터스(GM)의 캐딜락이 럭셔리 풀사이즈 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’를 국내에 공개하고 본격적인 판매에 돌입한다고 24일 밝혔다.
이번 신형 모델은 GM의 주행 보조 시스템 ‘슈퍼크루즈’와 지도 서비스 ‘TMAP(티맵) 커넥티드 서비스’, 교통 표지판 인식 기능 등을 새롭게 갖춘 것이 특징이다.
슈퍼크루즈는 국내 약 2만3000km의 고속도로에서 운전대 조작 없이 주행과 차선 변경 등을 가능하게 하는 기능이다. 고정밀 도로 정보와 다중 센서(카메라, 레이더, 위성위치확인시스템) 덕분에 곡선 도로나 공사 구간 등에서도 차량을 안전하게 몰 수 있다.
TMAP 커넥티드 서비스는 한국 고객만을 위해 별도로 개발된 시스템이다. 운전자는 별도의 스마트폰 연결 없이도 중앙 화면과 계기판을 통해 실시간 교통 정보와 최적 경로를 확인할 수 있다.
교통 표지판 인식 기능은 주행 중인 도로의 제한 속도를 차량 스스로 인지하는 기술이다. 차량이 카메라와 내비게이션 등을 통해 얻은 속도 정보를 계기판에 표시해 준다. 특히 크루즈 컨트롤(주행 제어) 기능을 함께 활성화하면, 감지된 제한 속도 표지판에 맞게 차량 속도가 자동으로 조정된다.
2026 더 뉴 에스컬레이드에는 ‘AKG 스튜디오 레퍼런스 사운드 시스템’이 장착됐다. 42개 스피커로 구성돼 있으며, 앞좌석과 뒷좌석에 각각 다른 음향이 나올 수 있는 기능도 지원한다. 특히 축간거리(휠베이스)가 가장 긴 ‘ESV’ 모델에는 2열에 이그젝큐티브 시트 패키지가 기본 적용된다. 마사지 기능을 비롯해 수납식 테이블, 무선 충전 패드 등 각종 편의 품목을 제공해 업무와 휴식 모두를 가능하게 한다.
2026 더 뉴 에스컬레이드는 일반형과 휠베이스 연장형인 ESV 두 가지 모델로 출시된다. 판매 가격은 일반형 1억6807만 원, ESV 1억9007만 원이다.
