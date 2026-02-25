에쓰오일, 문화예술나눔 캠페인 2억 원 후원… 15년간 4만2000명 공연 관람

에쓰오일(S-OIL)은 25일 서울 마포 본사 사옥에서 ‘2026년 문화예술나눔 캠페인 기부금 전달식’을 개최하고 한국문화예술위원회를 통해 아트로버컴퍼니에 공연예술 후원금 2억 원을 전달했다고 밝혔다.
기부금 전달식에는 올해 9월 공연 예정자인 희극인 장용, 공연을 주최할 아트로버컴퍼니 정현욱 대표 등이 참석했다고 한다.
에쓰오일 문화예술나눔 캠페인은 2011년 6월 마포 본사 사옥에서 시작한 지역사회 공헌활동 프로그램이다. 에쓰오일은 본사 사옥 로비와 대강당에서 매월 마지막 주 수요일 저녁 무료 공연을 개최해 왔다. 지금까지 총 153회의 공연을 통해 약 4만 2000명의 임직원과 지역 주민에게 문화예술 공연을 관람할 수 있는 기회를 제공했다.
올해에도 매월 마지막 주 수요일 저녁 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 다양한 공연을 선보일 예정이다. 2월 25일에는 혼성 5인조 아카펠라 그룹 ‘제니스(Zenith)’의 공연으로 시작했고 향후 대중음악, 연극, 뮤지컬 등 다양한 장르의 공연을 준비하고 있다. 12월에는 크리스마스 갈라쇼로 한 해를 마무리할 계획이다. 올해 9월에는 희극인 장용의 특별 공연이 예정되어 있다고 한다.
류열 에쓰오일 사장은 “문화예술 공연에 대한 관람객들의 만족도가 높아 매달 공연장을 찾는 관람객들의 반응이 뜨겁다”면서 “앞으로도 S-OIL은 지역 주민의 문화 복지에 기여하고 예술인들의 창작 활동을 지원함으로써 ESG 경영을 실천하는 기업이 되겠다”고 말했다.
