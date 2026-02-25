JTI코리아, ‘메비우스 LBS 나이스티 3mg’ 전국 출시

JTI코리아가 더블캡슐 제품 ‘메비우스 LBS 나이스티 3mg(MEVIUS LBS Nicety 3mg)’을 24일 전국 편의점 및 소매점에 출시한다고 24일 밝혔다.
이번 신제품은 서로 다른 맛의 두 가지 캡슐과 고유의 티핑이 밸런스를 이루며, 깊고 풍부한 맛과 시원한 맛을 동시에 선사한다. 팩 디자인도 분홍빛 배경에 갈색 컬러를 더해 제품 특유의 상큼함과 깊이감을 감각적으로 표현했다. 이번 제품에는 기존 LBS 더블캡슐 라인업과 동일하게 두 가지 담배 냄새 저감 기술이 적용된했다. 모든 캡슐을 터뜨리면 입에서 나는 담배 냄새를 효과적으로 줄여주는 LBS(Less Breath Smell) 기술에 공기 중의 담배 냄새를 줄여주는 LSS (Less Smoke Smell) 특수 기술을 경험할 수 있다. 이로써 JTI코리아의 메비우스 LBS 라인업은 △트로피컬 믹스 1종(3mg) △옐로우 3종(1mg·3mg·수퍼슬림 1mg) △퍼플 1종(6mg) △믹스그린 1종(1mg) △아이스 스톰 1종(5mg) △선셋 비치 1종(3mg) △스파클링 듀 1종(3mg) △아이스 피즈 1종(수퍼슬림 3mg) △시트로 웨이브 1종(3mg) △아이스 바나 1종(2mg) △아이스 프로스트 1종(1mg) △나이스티 1종(3mg) 등 총 14종으로 확대됐다. JTI코리아 관계자는 “메비우스 LBS 제품에 대한 소비자들의 지속적인 관심에 힘입어 상큼한 맛과 시원한 맛을 함께 즐길 수 있는 메비우스 LBS 나이스티 3mg가 전국 소비자들에게 관심을 받을 것으로 기대한다”며 “JTI코리아는 앞으로도 소비자들에게 차별화된 흡연 경험을 제공하기 위해 변화하는 시장 트렌드와 소비자 취향을 적극 반영한 다양한 제품 라인업을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
