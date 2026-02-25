SK바이오팜, ‘2026 일하기 좋은 기업’ 4년 연속 선정… 100대 기업 중 23위

SK바이오팜은 GPTW(Great Place to Work Institute)가 주관하는 ‘2026 대한민국 일하기 좋은 기업’에 선정되며 4년 연속 인증을 획득했다고 25일 밝혔다.
SK바이오팜은 ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’에서 상위 23위에 올랐고 이 외에도 ‘대한민국 부모가 가장 일하기 좋은 기업’과 ‘글로벌 ESG 인권경영 인증’ 등 총 3개 부문에서 수상했다. 회사 측은 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 한 선진 기업문화를 대외적으로 입증한 결과라고 평가했다.
이동훈 SK바이오팜 사장 역시 ‘한국에서 가장 존경받는 CEO’로 선정됐다. 지난해 이어 2년 연속이다. SK바이오팜 관계자는 “열린 소통과 신뢰 기반의 리더십을 인정받은 것”이라면서 “이 사장은 취임 후 전 임직원 대상 1:1 미팅, 조직별 간담회, 매월 타운 홀 미팅 등을 통해 경영 현안을 투명하게 공유하고 구성원의 목소리를 직접 경청해왔다”고 설명했다.
SK바이오팜은 임직원의 건강과 웰빙을 최우선으로 유연근무제, 가족 돌봄 휴가, 자녀 교육비 지원 등 다양한 복지 프로그램을 운영 중이다. 특히 이번에 받은 ‘글로벌 ESG 인권경영 인증’은 비즈니스 전반에서 인권 가치를 실현하고 지속 가능한 경영 기반을 강화하려는 노력이 반영된 성과라고 한다.
이동훈 사장은 “임직원들이 자부심을 가지고 즐겁게 일할 수 있는 환경이 곧 기업 경쟁력의 핵심”이라면서 “구성원과 함께 성장하는 문화를 공고히 하여 글로벌 빅 바이오텍으로의 도약을 가속화하겠다”고 말했다.
한편, SK바이오팜은 뇌전증 신약 세노바메이트로 국내 제약사 최초 글로벌 상업화에 성공했고 방사성의약품·표적단백질분해 등 차세대 신약 개발에 집중하고 있다. AI 기반 신약 개발부터 환자 중심의 헬스케어 생태계 구축까지 아우르며 ‘균형 잡힌 빅 바이오텍’으로의 도약을 추진 중이다.
