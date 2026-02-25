“스팸 팔아 신발 샀다”…설 지나자 ‘미개봉 선물’ 거래↑

대한민국 대표 리커머스 테크 플랫폼 번개장터가 올해 설 연휴 전후 데이터를 분석한 결과 명절 선물을 현금화해 취향 아이템에 재투자하는 ‘실용주의적 소비 트렌드’가 뚜렷한 것으로 나타났다.
25일 번개장터가 공개한 데이터에 따르면, 올해 1월 대비 설 연휴가 포함된 2월(1일~20일 기준) 특정 키워드의 검색량이 크게 늘었다. 특히 생필품 선물세트의 대명사인 ‘샴푸’ 키워드는 전월 대비 5497% 급증했다. ‘명절’(632%), ‘설날’(352%), ‘선물세트’(273%), ‘스팸’(116%) 등 관련 키워드 검색량도 일제히 급상승했다.
거래 규모 또한 확대됐다. 2월 번개장터 내 식품 카테고리 전체 거래액은 1월 대비 약 23% 증가했다. ‘간식’ 카테고리가 전월 대비 65% 이상 늘었고 ‘면·통조림’ 카테고리 상승률도 66%에 달했다. 명절 직후 사용하지 않는 미개봉 선물을 처분하려는 판매자와 신품 대비 저렴한 가격에 생필품을 확보하려는 구매자의 수요가 플랫폼 내에서 맞물린 결과로 풀이된다.
트렌드를 주도한 쪽은 2030세대였다. 번개장터 분석 결과 관련 키워드 검색량은 20대→30대→40·50대 순으로, 젊은 층의 참여가 가장 활발했다. 이들은 명절에 받은 스팸, 샴푸, 건강기능식품 등을 미개봉 상태로 판매한 뒤 그 수익으로 평소 원하던 뷰티·패션 아이템이나 운동화 등을 구매하는 ‘취향 재투자’ 성향을 보였다.
번개장터 관계자는 “설 연휴는 연중 가장 활발한 거래가 일어나는 때로, 연휴 직후 발생하는 미개봉 선물 거래의 급증은 실용성과 합리성을 중시하는 MZ세대의 영리한 소비 방식을 잘 보여준다”며 “번개장터는 단순 거래를 넘어 개인의 자산 효율을 높이는 합리적인 리커머스 플랫폼으로서 역할을 지속할 것”이라고 밝혔다.
