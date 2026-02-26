스마트박스 통장 가입자 대상 이벤트 진행

SC제일은행은 예치금의 절반에 대해 최고 연 5.0%(세전)의 금리를 제공하는 ‘SC제일 스마트박스통장’ 가입 이벤트를 진행하고 있다.
스마트박스 통장은 매일 계좌 잔액을 절반으로 나눠 ‘스마트박스 구간’과 ‘기본박스 구간’으로 구분하고 두 구간에 서로 다른 금리를 적용하는 수시 입출금 상품이다. 스마트박스 구간에 대해서는 조건 충족 시 최대 5.0%까지 우대금리를 제공한다. 잔액의 나머지 절반인 기본박스 구간에는 0.3%의 기본 금리가 적용된다.
스마트박스 구간의 경우 기본 금리는 3.0%며 추가 우대금리는 최대 2.0%포인트까지 주어진다. 우대금리 조건은 △SC제일은행 첫 거래 고객 1.0%포인트 △스마트박스 구간 잔액 1억 원 이상(통장 전체 잔액 2억 원 이상) 0.5%포인트 △마케팅 동의 0.2%포인트 △급여 이체 0.3%포인트 등이다.
스마트박스 구간에서는 매일 원금과 발생 이자가 합쳐져 다음 날 원금이 되는 ‘일복리 방식’이 적용된다. 다만 스마트박스 금리를 받으려면 스마트박스 구간의 잔액이 최소 100만 원(스마트박스통장 전체 잔액 기준 최소 200만 원) 이상이어야 한다.
이자 지급은 스마트박스 구간 일복리, 기본박스 구간 월복리 방식이 각각 적용되며 월간 이자 합산 금액이 다음 달 첫 영업일에 통장으로 입금된다. 다만 고객이 월 중에 적립하고 있는 이자를 찾고 싶다면 언제든 매월 두 차례까지 ‘이자 바로 받기’ 서비스를 이용 가능하다. 이 서비스는 모바일뱅킹에서 신청할 수 있다.
SC제일은행은 스마트박스 통장에 가입하고 이벤트 조건을 충족한 고객 대상으로 이벤트를 진행하고 있다. 다음 달 13일까지 SC제일은행 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)의 이벤트 페이지를 통해 스마트박스 통장에 가입한 고객이 해당 계좌에 가입 당일, 이벤트 종료일인 3월 13일, 4월 15일 총 세 개 기준일에 스마트박스 통장 잔액을 1000만 원 또는 5000만 원 이상 유지하면 된다. 이벤트 조건을 충족한 고객에게는 메가커피 아이스 아메리카노 쿠폰을 100% 증정한다. 1000만 원 이상을 유지할 경우 쿠폰 5장을, 5000만 원 이상 유지 시 쿠폰 10장을 증정한다. 이벤트에 참여하길 희망하는 고객들은 SC제일은행 모바일뱅킹을 통해 응모해야 한다.
정재원 SC제일은행 담보여신·수신상품부문장은 “스마트박스 통장은 매일 잔액의 반을 알아서 높은 금리로 운용하는 수시 입출금 상품”이라며 “금융시장의 변동성이 높은 상황에서 여유 자금을 어떻게 운용할지 고민하고 있는 고객에게 합리적인 대안이 될 수 있을 것”이라고 설명했다.
댓글 0