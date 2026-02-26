아티스트와 패키지 협업 등 차별화된 경험 선보여

주식회사 피자스쿨의 피자스쿨이 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 피자프랜차이즈 부문 대상을 8년 연속 수상했다.
피자스쿨이 새해 신메뉴로 선보인 ‘콘치즈피자’가 출시 직후 SNS를 통해 빠르게 확산되며 인기몰이 중이다. 옥수수 알갱이의 톡톡 터지는 식감과 치즈·마요네즈의 부드러운 조합이 MZ세대의 취향을 정확히 관통했다는 평가다.
최근 SNS에서 화제가 된 ‘오지치즈포테이토피자’ 꿀조합이 전국적인 품귀 현상을 일으키며 매장 재고 수급에 비상이 걸렸던 것처럼 이번 신메뉴 역시 흥행 계보를 그대로 잇고 있다. 실제로 별도의 유료 광고 없이 소비자들의 자발적인 리뷰와 인증샷이 잇따르고 있으며, 예상보다 빠른 확산 속도에 본사 내부에서도 이번 신메뉴의 시장 안착을 긍정적으로 평가하고 있다
이와 함께 피자스쿨은 최근 식품업계 전반에 ‘경험’을 중시하는 소비 트렌드가 확산됨에 따라 일러스트레이터 김다예 작가와 협업한 스페셜 패키지를 선보였다. 이번 패키지는 작가 특유의 따뜻하고 유쾌한 그림체에 피자스쿨의 시그니처 컬러인 노란색을 조화롭게 적용해 밝고 친근한 이미지를 완성했다. 특히 디자인에 매료된 고객들 사이에서는 피자 박스의 캐릭터를 직접 오려 다이어리 꾸미기에 활용하는 사진이 올라오는가 하면 본사에 스티커 제작 요청도 잇따르는 등 단순한 포장재 이상의 가치를 만들어내고 있다.
피자스쿨 관계자는 “맛뿐만 아니라 패키지를 통한 시각적 즐거움까지 고객들에게 전해져 기쁘다”며 “앞으로도 가족 단위 고객은 물론 트렌드에 민감한 젊은 층까지 모두 만족시킬 수 있는 대중적인 메뉴와 차별화된 브랜드 경험을 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.
