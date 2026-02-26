맞춤형 토털 아이케어로 ‘한국인의 눈 건강’ 설계

뉴트리원의 164가 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 눈 건강 부문 대상을 7년 연속 수상했다.
건강기능식품 전문 기업 뉴트리원의 눈 건강 전문 브랜드 ‘164’는 개인마다 나이와 생활 습관으로 인해 일상 속에서 실감하는 눈의 불편감이 다르다는 것에 집중했다. 이에 세분화된 눈 건강 니즈에 맞춰 전문적인 라인업을 설계해 토털 아이케어를 제공한다. 눈 노화, 눈 피로, 눈 건조 등 제품별로 맞춤별 솔루션을 제공하고 있으며 2018년 첫선을 보인 이래로 꾸준히 고객의 니즈를 반영한 리뉴얼을 적용하고 있다.
164는 한국인의 눈 건강을 위해 시작된 브랜드로 황반을 구성하는 핵심 성분인 루테인과 지아잔틴의 황금 비율을 고려해 실제 눈 건강 연구에서 검증된 최적의 조합을 선사한다. 영양의 균형 및 과학적인 검증을 두루 고려해 눈 건강 고민의 해결책을 마련하고자 했다. 출시 이후 꾸준한 사랑을 받고 있는 대표 제품 ‘164 루테인지아잔틴 GR’은 눈 노화 관리를 고민하고 있는 이라면 누구나 부담 없이 챙겨볼 수 있으며 ‘164 아스타잔틴7 루테인지아잔틴’은 피로한 눈을 위해 아스타잔틴 7㎎을 함유해 소비자들의 높은 반응을 얻고 있다.
댓글 0