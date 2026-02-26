지식재산 전문가가 특허 출원부터 기업 상장까지 관리

[2026 국가 소비자중심 브랜드 대상]
지식재산권업 부문 / 6년 연속
상상특허법률사무소
상상특허법률사무소가 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 지식재산권업 부문 대상을 6년 연속 수상했다.
상상특허법률사무소는 50여 명의 임직원이 근무하는 지식재산권 전문 조직으로 선행기술조사부터 특허·상표 출원 및 등록, 심판·소송에 이르기까지 지식재산 전 영역을 아우르는 종합 서비스를 제공하고 있다. 특히 상장 및 M&A를 준비하는 기업을 대상으로 기업 가치 극대화를 위한 전략적 특허 포트폴리오 구축에 강점을 보이며 단순 권리 확보를 넘어 비즈니스 성과로 연결되는 지식재산 전략을 제시해 왔다.
2018년 12월 개업 이후 현재까지 다수의 핵심 특허를 지속적으로 창출해 왔으며 코스닥 상장 및 M&A 관련 자문 실적이 해마다 누적되고 있다. 이러한 성장세를 바탕으로 2021년부터는 매년 60억∼70억 원 이상의 안정적인 매출 규모를 기록하며 업계 내에서 빠른 성장과 탄탄한 경쟁력을 동시에 입증하고 있다.
주요 고객사로는 삼성바이오로직스, 엑손모빌, 로레알, 와디즈, 티오더, 약손명가, 우듬지팜, 룰루랩 등 국내외 유수 기업들이 있으며 현재까지 5000개 이상의 고객사와 지식재산 파트너십을 구축해 왔다.
상상특허법률사무소는 앞으로도 고객군의 지속적인 확장과 서비스 영역의 고도화, 다수의 분야별 전문가 영입을 통해 전문성을 한층 강화할 계획이다. 지식재산을 통해 기업의 성장을 설계하는 파트너로서 변화하는 산업 환경 속에서도 도전과 혁신을 멈추지 않으며 성장세를 이어간다는 방침이다.
