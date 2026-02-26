‘맛-식감-품질’ 모두 잡은 압도적 1위 소시지

한성기업㈜의 캠프렌즈가 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 육가공 부문 대상을 2년 연속 수상했다.
‘캠프렌즈(Camfriends)’는 2013년 출시한 한성기업의 독일식 정통 프리미엄 소시지 브랜드다. 비바크부어스트, 도이치부어스트, 미니윈너, 슁켄 등 16종의 햄과 소시지를 엄선한 국산 돼지고기로 만들어 풍부한 육즙과 탄력 있는 식감을 자랑한다.
캠프렌즈는 그동안 여러 품질 평가에서 우수성을 인정받으며 명성을 쌓아왔다. 2025년에는 한국육가공협회가 주최하는 ‘베스트 육가공품 선발대회’에서 ‘도이치부어스트’가 소시지 부문 우수상인 협회장상을 수상했다. 2015년 ‘페퍼그릴윈너’가 같은 대회에서 수상한 데 이은 성과다. 2024년에는 ‘비바크부어스트’가 제품 비교 추천 플랫폼 노써치의 소시지 블라인드 테스트에서 종합 1위로 선정됐다. 비바크부어스트는 몇 년 전 여의도 켄싱턴 호텔에서 열린 프랑크 소시지 셰프 평가에서는 외관, 향, 맛, 식감, 품질 등 5가지 평가 항목 모두에서 최고점을 받으며 압도적인 1위를 차지하기도 했다.
김인겸 한성기업 마케팅실장은 “2년 연속 대상 수상을 계기로 캠프렌즈의 가치를 더욱 널리 알리고 소비자 만족을 최우선으로 하는 브랜드 신념을 지켜나가겠다”고 밝혔다.
종합식품회사 한성기업은 캠프렌즈 외에도 다양한 대표 브랜드를 보유하고 있다. 프리미엄 게맛살 ‘크래미’는 ‘2025 고객사랑브랜드 대상’ 냉장가공 부문에서 8년 연속 대상을 수상했으며 ‘한성 명란젓갈’은 2년 연속 ‘소비자가 선택한 2025 최고의 브랜드’ 명란 부문 대상을 받았다.
